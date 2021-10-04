Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

6 десертних капкейків до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 жовтня, 11:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для цієї випічки існує правило – сухі та рідкі інгредієнти з'єднувати окремо. Якщо братимете чорницю або шматочки груші, то злегка обваляйте їх у борошні, щоб вони не впали на дно
Рецепти капкейків до дня народження
Рецепти капкейків до дня народження / Фото: freepik.com

Капкейки – це зручно. З невеликої кількості інгредієнтів можна отримати 10-12 штук. Ця випічка святкова, її можна прикрасити мусом з ягід, збитими вершками, шоколадною глазур'ю. У сезон груш, інжиру та гарбуза варто спробувати їх у випічці. Словом, якщо шукаєте швидкі рецепти оригінальних десертів до дня народження, то капкейки – це дуже вдалий вибір.

Капкейки з вишнею і марципаном

Капкейки з вишнею і марципаном
Капкейки з вишнею і марципаном / Фото: freepik.com

Реклама

Інгредієнти:

  • 250 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 250 г дрібного цукру;
  • 5 яєць;
  • 200 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 50 г какао-порошку;
  • 1 склянка вишні;
  • 15-200 г марципану.

Для крему:

  • 250 г шоколаду;
  • 500 мл вершків.

Як приготувати:

  1. Збити масло до кремової текстури. Додати цукор і знову збити. Ввести додати яйця.
  2. Вмішати просіяне борошно, розпушувач і какао. Акуратно додати ягоди.
  3. Викласти тісто в формочки. З марципану скачати кульки і покласти в центр кожної форми.
  4. Випікати за температури 180 градусів 30-35 хвилин. Остудити і прикрасити кремом.
  5. Для крему подрібнений шоколад розтопити на водяній бані. Холодні вершки збити до піків.
  6. Третину збитих вершків обережно перемішати із шоколадом і з'єднати з рештою вершків. Перемішати до однорідної маси.
Реклама

Читайте також:

Капкейки з чорницею

Чорничні капкейки в духовці
Чорничні капкейки в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 250 г пшеничного борошна;
  • 160 г цукру;
  • пакетик розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1 яйце;
  • 100 г олії;
  • 150 мл молока;
  • 200 г чорниці.
Реклама

Як приготувати:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти, додати промиту чорницю і перемішати.
  2. Збити вінчиком всі рідкі інгредієнти.
  3. З'єднати сухі й рідкі інгредієнти, акуратно перемішати.
  4. Застелити 12 формочок для капкейків паперовими вкладишами, наповнити тістом на дві третини. Посипати цукром.
  5. Випікати близько 20-25 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Капкейки з інжиром

Капкейки з інжиром
Капкейки з інжиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Для основи:

  • по 50 г вершкового масла, коричневого цукру;
  • 1 яйце, трохи збити;
  • 70 г борошна;
  • 0,5 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

  • 120 г вершкового сиру;
  • 1 ст. л. йогурту без добавок;
  • 1 яйце;
  • 20 г ванільного цукру;
  • 1 інжир.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180 градусів. Застелити шість формочок для капкейків паперовими вкладишами.
  2. Для основи змішати масло і цукор до гладкості. Додати яйце, перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
  3. Тісто викласти в формочки і випікати 10 хвилин.
  4. Для начинки змішати вершковий сир з йогуртом, яйцем і цукром.
  5. Інжир розрізати на 12 шматочків, викласти по одній часточці в кожну формочку з основою, залити сирною начинкою. Випікати 20 хвилин.

Читайте також:

Гарбузові капкейки

Гарбузові капкейки з кремом
Гарбузові капкейки з кремом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 400 г мускатною гарбуза;
  • 350 г коричневого цукру;
  • 4 яйця;
  • 1 щіпка морської солі;
  • 300 г борошна;
  • 2 ч. л. з гіркою розпушувача;
  • 1 жменя волоських горіхів;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • 175 мл оливкової олії.

Для крему:

  • цедра одного апельсина;
  • цедра одного лимона;
  • сік половини лимона;
  • 140 мл сметани;
  • 2 ч. л. з гіркою цукрової пудри;
  • ванільний екстракт – за смаком.

Як приготувати:

  1. Нарізати гарбуз на часточки і подрібнити за допомогою блендера.
  2. Додати коричневий цукор, 4 яйця, дрібку солі (краще морської), борошно, розпушувач, корицю, волоські горіхи, оливкову олію. Подрібнити до однорідної маси.
  3. Вилити суміш у формочки на три чверті.
  4. Випікати 20 хвилин за температури 180 градусів, остудити.
  5. Для крему змішати цедру одного апельсина, лимона, сік лимона, сметану, трохи ванільного екстракту і цукрову пудру. Ретельно перемішати.
  6. Прикрасити капкейки кремом, цедрою цитрусових.

Шоколадні капкейки із сиром

Шоколадні капкейки з сиром
Шоколадні капкейки з сиром / Фото: Depositphotos

Для тіста:

  • 250 г борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 4 ст. л. какао;
  • 1 яйце;
  • 160 г цукру;
  • 100 мл вершкового масла;
  • 300 мл кефіру.

Для начинки:

  • 150 г сиру;
  • ваніль або лимонна цедра;
  • 1 ст. л. цукру.

Як приготувати:

  1. Форми змастити вершковим маслом.
  2. Сир розтерти з цукром і ваніллю в кремоподібну масу.
  3. Борошно змішати з розпушувачем і какао.
  4. В окремій ємності розтерти яйце з цукром. Влити поступово вершкове масло, помішуючи. Додати кефір, перемішати.
  5. Просіяти борошно в яєчно-кефірну масу. Ретельно перемішати, щоб вийшла гладка однорідна маса.
  6. Викласти по ложці шоколадного тіста на дно кожної формочки. Потім 1 чайну ложку начинки на кожен кекс. Зверху закрити начинку шоколадним тістом.
  7. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
  8. За бажанням прикрасити шоколадною глазур'ю.

Капкейки з грушею і корицею

Капкейки з грушею і корицею
Капкейки з грушею і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (чашка – 100 г):

  • 2 чашки просіяного борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1/2 склянки коричневого цукру + для посипання;
  • 1 ч. л. меленої кориці + для посипання;
  • 3-4 стиглих груші;
  • 2/3 склянки молока;
  • 1/4 склянки вершкового масла;
  • 1 яйце.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів і змастити формочки вершковим маслом.
  2. У груш видалити серцевину і нарізати кубиками.
  3. Змішати сухі інгредієнти і додати грушу. Зробити в центрі лунку.
  4. З'єднати рідкі інгредієнти і влити в лунку, перемішати.
  5. Заповнити формочки на дві третини.
  6. Посипати невеликою кількістю кориці та коричневого цукру.
  7. Випікати 20 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зберігати часник
Дізнатися
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти