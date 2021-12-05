Рулет "Длинный мальчик" – мясное удовольствие для тех, кто любит готовить быстро

"Длинный мальчик" – эстонское блюдо, которое способно накормить всю семью. В этой стране гордятся своим сытным рулетом с яйцом внутри.

Он готовится из микса свиного и куриного фарша, в него добавляется мякиш белого хлеба, замоченного в молоке.

Эстонский рулет "Длинный мальчик" / Фото: nami-nami.ee

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Формируется "мальчик" очень быстро, запекается около часа. За это время можно нарезать свой любимый овощной салат и подать в качестве гарнира.

Kati.tallinn рекомендует немного отбить фарш, так он не будет прилипать к руками и формировать рулет будет проще.

Мы рассказывали об очень популярном итальянском рулете поркетта, теперь плюс еще один мясной рулет из известных повсеместно – к вашему вниманию.

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Рулет "Длинный мальчик"

Ингредиенты:

Мясной фарш (говядина + свинина) – 500 г

Белый хлеб – 3-4 ломтика

Молоко – 250 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль, молотый черный перец – по вкусу

Для начинки:

Яйцо – 5 шт.

Как приготовить:

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