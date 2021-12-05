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Рулет "Довгий хлопчик" – м'ясне задоволення для тих, хто любить готувати швидко

Ірина Маслова
5 грудня, 19:06
Цей рулет люблять в Естонії, він підходить також і для урочистого столу. Готується з м'ясного фаршу, всередині якого розміщуються зварені круто яйця

"Довгий хлопчик" – естонська страва, яка здатна нагодувати всю сім'ю. У цій країні пишаються своїм ситним рулетом з яйцем усередині.

Він готується з міксу свинячого та курячого фаршу, до нього додається м'якуш білого хліба, замоченого в молоці.

Естонський рулет "Довгий хлопчик" / Фото: nami-nami.ee

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Формується "хлопчик" дуже швидко, запікається близько години. За цей час можна нарізати свій улюблений овочевий салат і подати як гарнір.

Kati.tallinn рекомендує трохи відбити фарш. Так він не прилипатиме до рук і формувати рулет буде простіше.

Ми розповідали про дуже популярний італійський рулет поркета, тепер плюс ще один м'ясний рулет з відомих усюди – до вашої уваги.

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Рулет "Довгий хлопчик"

Інгредієнти:

  • М'ясний фарш (яловичина + свинина) – 500 г
  • Білий хліб – 3-4 скибки
  • Молоко – 250 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Для начинки:

  • Яйце – 5 шт.

Як приготувати:

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  1. Для начинки зварити яйця круто і залити холодною водою.
  2. З білого хліба зрізати кірки, м'якуш крупно порізати і залити молоком на 10 хвилин, щоб хліб розм'як.
  3. Змішати м'ясний фарш з розмоченим і віджатим від молока хлібом, сирим яйцем, приправити сіллю та перцем.
  4. Добре вимісити фарш, потроху підливаючи молоко, в якому замочувався хліб (приблизно 100 мл).
  5. Фарш трохи відбити. Форму для запікання змастити олією та застелити пекарським папером. На папір викласти приблизно половину фаршу.
  6. У яєць трохи зрізати кінчики, щоб, викладаючи їх у ряд, вони лягли щільно одне до одного.
  7. Решту фаршу викласти на яйця, скріпити фарш з боків, формуючи брусок.
  8. Рулет змастити яйцем і запікати 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці.
  9. Готовий рулет дістати з духовки та залишити у формі, щоб м'ясний сік частково повернувся до запеченого фаршу.
  10. Нарізати порційними скибочками та подати до столу.