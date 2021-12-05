Рулет "Довгий хлопчик" – м'ясне задоволення для тих, хто любить готувати швидко

"Довгий хлопчик" – естонська страва, яка здатна нагодувати всю сім'ю. У цій країні пишаються своїм ситним рулетом з яйцем усередині.
Він готується з міксу свинячого та курячого фаршу, до нього додається м'якуш білого хліба, замоченого в молоці.
Естонський рулет "Довгий хлопчик" / Фото: nami-nami.ee
Формується "хлопчик" дуже швидко, запікається близько години. За цей час можна нарізати свій улюблений овочевий салат і подати як гарнір.
Kati.tallinn рекомендує трохи відбити фарш. Так він не прилипатиме до рук і формувати рулет буде простіше.
Ми розповідали про дуже популярний італійський рулет поркета, тепер плюс ще один м'ясний рулет з відомих усюди – до вашої уваги.
Рулет "Довгий хлопчик"
Інгредієнти:
- М'ясний фарш (яловичина + свинина) – 500 г
- Білий хліб – 3-4 скибки
- Молоко – 250 мл
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Для начинки:
- Яйце – 5 шт.
Як приготувати:
- Для начинки зварити яйця круто і залити холодною водою.
- З білого хліба зрізати кірки, м'якуш крупно порізати і залити молоком на 10 хвилин, щоб хліб розм'як.
- Змішати м'ясний фарш з розмоченим і віджатим від молока хлібом, сирим яйцем, приправити сіллю та перцем.
- Добре вимісити фарш, потроху підливаючи молоко, в якому замочувався хліб (приблизно 100 мл).
- Фарш трохи відбити. Форму для запікання змастити олією та застелити пекарським папером. На папір викласти приблизно половину фаршу.
- У яєць трохи зрізати кінчики, щоб, викладаючи їх у ряд, вони лягли щільно одне до одного.
- Решту фаршу викласти на яйця, скріпити фарш з боків, формуючи брусок.
- Рулет змастити яйцем і запікати 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Готовий рулет дістати з духовки та залишити у формі, щоб м'ясний сік частково повернувся до запеченого фаршу.
- Нарізати порційними скибочками та подати до столу.