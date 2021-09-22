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Рулеты из болгарского перца с баклажанами и моцареллой – рецепт гарнира к мясу

Ирина Маслова
22 сентября, 15:57
Предварительно перец нужно будет запечь, чтобы удалить кожицу. В оригинальном рецепте в начинке присутствуют анчоусы, можно обойтись без них, заменив их каперсами

Обычно с болгарским перцем мы поступаем так: добавляем его в овощные салаты или фаршируем самыми разными начинками. Но из этого овоща можно сделать основу для рулетов. Для этого перцы нужно запечь, избавиться от кожицы и приготовить начинку. Авторы этого рецепта предлагают взять баклажаны, моцареллу и свои любимые специи. В общем, эти рулеты можно подавать как отдельное блюдо и как гарнир к мясу.

Рулеты из болгарского перца с баклажанами и моцареллой

Ингредиенты:

Рулеты из болгарского перца / Фото: theguardian.com

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  • 3 больших красных или желтых перца;
  • Оливковое масло;
  • 1 красная луковица, очищенная и мелко нарезанная;
  • 1 небольшой баклажан, мелко нарезанный;
  • 1 помидор, очищенный и измельченный;
  • Соль и черный перец;
  • 1 ст. л. каперсов;
  • 100 г моцареллы;
  • Сушеный орегано, свежая петрушка;
  • 2 ст. л. панировочных сухарей.

Способ приготовления:

  1. Выложить перец на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать 30 минут, периодически переворачивая. Выложить на тарелку и накрыть крышкой. Оставить так на 20 минут.
  2. Снять кожицу, очистить от семян и нарезать на широкие полоски.
  3. Баклажан нарезать мелкими кубиками, посолить. Оставить, чтобы стекал сок.
  4. Лук измельчить и обжарить на оливковом масле до мягкости.
  5. Добавить промытые баклажаны и обжаривать, помешивая, до золотистого цвета. Добавить помидоры и остатки перца и готовить еще немного.
  6. Добавить каперсы, нарезанную моцареллу, орегано и другие специи по вкусу. Добавить панировочные сухари и обжаривать несколько минут, помешивая.
  7. На каждую полоску перца положить по ложке начинки и скатать в аккуратный рулет.
  8. Выложить в жаростойкую форму, смазанную маслом, и запекать при 180 градусах 10 минут.

Как приготовить болгарский перец – гогошары – с начинкой из лисичек, узнаете здесь.