Рулеты из болгарского перца с баклажанами и моцареллой – рецепт гарнира к мясу

Обычно с болгарским перцем мы поступаем так: добавляем его в овощные салаты или фаршируем самыми разными начинками. Но из этого овоща можно сделать основу для рулетов. Для этого перцы нужно запечь, избавиться от кожицы и приготовить начинку. Авторы этого рецепта предлагают взять баклажаны, моцареллу и свои любимые специи. В общем, эти рулеты можно подавать как отдельное блюдо и как гарнир к мясу.

Рулеты из болгарского перца с баклажанами и моцареллой

Ингредиенты:

Рулеты из болгарского перца / Фото: theguardian.com

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3 больших красных или желтых перца;

Оливковое масло;

1 красная луковица, очищенная и мелко нарезанная;

1 небольшой баклажан, мелко нарезанный;

1 помидор, очищенный и измельченный;

Соль и черный перец;

1 ст. л. каперсов;

100 г моцареллы;

Сушеный орегано, свежая петрушка;

2 ст. л. панировочных сухарей.

Способ приготовления:

Выложить перец на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекать 30 минут, периодически переворачивая. Выложить на тарелку и накрыть крышкой. Оставить так на 20 минут. Снять кожицу, очистить от семян и нарезать на широкие полоски. Баклажан нарезать мелкими кубиками, посолить. Оставить, чтобы стекал сок. Лук измельчить и обжарить на оливковом масле до мягкости. Добавить промытые баклажаны и обжаривать, помешивая, до золотистого цвета. Добавить помидоры и остатки перца и готовить еще немного. Добавить каперсы, нарезанную моцареллу, орегано и другие специи по вкусу. Добавить панировочные сухари и обжаривать несколько минут, помешивая. На каждую полоску перца положить по ложке начинки и скатать в аккуратный рулет. Выложить в жаростойкую форму, смазанную маслом, и запекать при 180 градусах 10 минут.

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