Рулети з болгарського перцю з баклажанами та моцарелою – рецепт гарніру до м'яса

Зазвичай з болгарським перцем ми робимо так: додаємо його в овочеві салати або фаршируємо найрізноманітнішими начинками. Але з цього овоча можна зробити основу для рулетів. Для цього перці потрібно запекти, позбутися шкірки і приготувати начинку. Автори цього рецепта пропонують взяти баклажани, моцарелу і свої улюблені спеції. Словом, ці рулети можна подавати як окрему страву і як гарнір до м'яса.
Рулети з болгарського перцю з баклажанами та моцарелою
Інгредієнти:
Рулети з болгарського перцю / Фото: theguardian.com
- 3 великих червоних або жовтих перці;
- Оливкова олія;
- 1 червона цибулина, очищена і дрібно нарізана;
- 1 невеликий баклажан, дрібно нарізаний;
- 1 помідор, очищений і подрібнений;
- Сіль і чорний перець;
- 1 ст. л. каперсів;
- 100 г моцарели;
- Сушений орегано, свіжа петрушка;
- 2 ст. л. панірувальних сухарів.
Спосіб приготування:
- Викласти перець на деко і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікати 30 хвилин, періодично перевертаючи. Викласти на тарілку і накрити кришкою. Залишити так на 20 хвилин.
- Зняти шкірку, очистити від насіння і нарізати на широкі смужки.
- Баклажан нарізати дрібними кубиками, посолити. Залишити, щоб стікав сік.
- Цибулю подрібнити і обсмажити на оливковій олії до м'якості.
- Додати промиті баклажани і обсмажувати, помішуючи, до золотистого кольору. Додати помідори і залишки перцю і готувати ще трохи.
- Додати каперси, нарізану моцарелу, орегано й інші спеції за смаком. Додати панірувальні сухарі й обсмажувати декілька хвилин, помішуючи.
- На кожну смужку перцю покласти по ложці начинки і скачати в акуратний рулет.
- Викласти в жаростійкий посуд, змащений олією, і запікати при 180 градусах 10 хвилин.
Як приготувати болгарський перець – гогошари – з начинкою з лисичок, дізнаєтеся тут.