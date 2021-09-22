Рулети з болгарського перцю з баклажанами та моцарелою – рецепт гарніру до м'яса

Зазвичай з болгарським перцем ми робимо так: додаємо його в овочеві салати або фаршируємо найрізноманітнішими начинками. Але з цього овоча можна зробити основу для рулетів. Для цього перці потрібно запекти, позбутися шкірки і приготувати начинку. Автори цього рецепта пропонують взяти баклажани, моцарелу і свої улюблені спеції. Словом, ці рулети можна подавати як окрему страву і як гарнір до м'яса.

Рулети з болгарського перцю з баклажанами та моцарелою

Інгредієнти:

Рулети з болгарського перцю / Фото: theguardian.com

Реклама

3 великих червоних або жовтих перці;

Оливкова олія;

1 червона цибулина, очищена і дрібно нарізана;

1 невеликий баклажан, дрібно нарізаний;

1 помідор, очищений і подрібнений;

Сіль і чорний перець;

1 ст. л. каперсів;

100 г моцарели;

Сушений орегано, свіжа петрушка;

2 ст. л. панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

Викласти перець на деко і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікати 30 хвилин, періодично перевертаючи. Викласти на тарілку і накрити кришкою. Залишити так на 20 хвилин. Зняти шкірку, очистити від насіння і нарізати на широкі смужки. Баклажан нарізати дрібними кубиками, посолити. Залишити, щоб стікав сік. Цибулю подрібнити і обсмажити на оливковій олії до м'якості. Додати промиті баклажани і обсмажувати, помішуючи, до золотистого кольору. Додати помідори і залишки перцю і готувати ще трохи. Додати каперси, нарізану моцарелу, орегано й інші спеції за смаком. Додати панірувальні сухарі й обсмажувати декілька хвилин, помішуючи. На кожну смужку перцю покласти по ложці начинки і скачати в акуратний рулет. Викласти в жаростійкий посуд, змащений олією, і запікати при 180 градусах 10 хвилин.

Як приготувати болгарський перець – гогошари – з начинкою з лисичок, дізнаєтеся тут.