С лавандой, кокосовой стружкой и амаретто – 3 рецепта ароматного печенья

С этим могут поспорить многие, но все-таки домашнее печенье никогда не заменит купленное, даже если оно из модной кондитерской. Каждое печенье, представленное ниже, интересно по-своему. Кокосовое подойдет тем, кто любит выпечку без муки. Амаретти подчеркнет вкус кофе и сухого вина, а лавандовое подавайте к какао. Чтобы ваше печенье удалось, ознакомьтесь с важными для этого лайфхаками.
Амаретти
Печенье амаретти / Фото: instagram.com/imm0rtale/
Лавандовое печенье / Фото: instagram.com/eda_u_morja/
Ингредиенты
- по 100 г миндаля, сахар
- 10 г ядра абрикосов
- 20 г сахарная пудра
- 1 шт. белок
- 2 ч. л. амаретто
Способ приготовления
- Очистить ядра миндаля и абрикосов от шкурки. Для этого их нужно прокипятить пять минут, затем ополоснуть под холодной водой, после чего просушить на сухой сковороде или в духовке.
- Заложить орехи и ядра в блендер и насыпать половину сахарного песка. Измельчить до состояния муки.
- Вбить в емкость для взбивания один яичный белок и добавить щепотку соли. Взбить на небольших оборотах. Добавить остальной сахар и взбивать до мягких пиков.
- Добавить миндальную муку и аккуратно перемешать.
- Выложить будущее печенье на пергамент с помощью чайной ложки или кондитерского мешка. Оставляйте между печеньем небольшое расстояние.
- Посыпьте печенье сахарной пудрой, духовка в это время разогревается до 120 градусов. Выпекайте печенье 15 минут.
Кокосовое печенье без муки
Кокосовое печенье без муки / Фото: instagram.com/szevalich/
Ингредиенты
- 2 шт. яйца
- 100г сахара
- щепотка соли
- 180 г кокосовой стружки
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью, вмешать стружку.
- Скатать шарики, уложить на пергамент.
- Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.
Читайте также:
Шотландские шортбред – рецепт быстро тающего во рту печенья
Лавандовое печенье с медом
Лавандовое печенье с медом / Фото: instagram.com/anna_stift/
Ингредиенты
- 230 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 130 г меда
- 320 г муки
- щепотка соли
- 2-3 ч. л. сушеной лаванды
Способ приготовления
- Смешать мягкое сливочное масло с медом и сахаром. Взбить миксером. Добавить соль, лаванду и муку, перемешать лопаткой.
- Тесто разделить на две части и выложить на два листа пергаментной бумаги. Придать форму колбаски и положить в морозилку на 30 минут.
- Затем достать и и прокатать на столе, придавая ровную форму. Убрать в морозилку на 15 минут.
- Развернуть тесто, нарезать шайбы по 0,5 см и переложить на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга.
- Выпекать при 170 градусах 15 минут.
И еще 15 рецептов печенья, от современных трендовых до ретро, собраны здесь.