С лавандой, корицей и медом – как приготовить самое ароматное какао

Какао – это больше осенне-зимний напиток благодаря его уникальным способностям согревать и обеспечивать хорошее настроение.
Если вы уже готовите согревающие напитки на основе кофе и шоколада, то это какао обязательно окажется среди любимых.
Рецепты какао / Фото: Коллаж: Сегодня
Для какао с лавандой по рецепту tanya_krassula нужна кулинарная специя, а для какао с медом от mam_sochi понадобится палочка ванили, которую нужно потомить в молоке.
В какао с корицей от mamo4ki_crimea есть еще один неожиданный ингредиент – гвоздика.
Какао с медом
Какао с медом / Фото: instagram.com/mam_sochi/
Ингредиенты на две порции:
- 1 стакан молока;
- 1/2 стручка ванили;
- 40 г какао тертого;
- 1 ст. л. меда.
Как приготовить:
- В маленькую кастрюлю налейте молоко и положите в него измельченный стручок ванили. На маленьком огне потомите примерно десять минут, не доводя до кипения.
- Процедите молоко, перелейте обратно в кастрюлю. Добавьте кусочки тертого какао в молоко. Помешивайте, пока какао полностью не растворится.
- Добавьте мед и подавайте.
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Какао с корицей и гвоздикой
Какао с корицей и гвоздикой / Фото: instagram.com/mamo4ki_crimea/
Ингредиенты:
- 1 ст. л. какао-порошка;
- 2 стакана молока;
- 1 ч. л. корицы;
- щепотка молотой гвоздики;
- сахар – по вкусу;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Поместите какао, специи, сахар и соль в небольшую кастрюлю.
- Залейте молоком и нагревайте, помешивая, на среднем огне, пока напиток не станет полностью однородным.
- Разлейте по чашкам и подавайте.
Какао с лавандой
Какао с лавандой / Фото: instagram.com/tanya_krassula/
Ингредиенты на две порции:
- 500 мл молока;
- 1 ст. л. сушеной кулинарной лаванды;
- 3 ст. л. какао;
- сахар, маршмеллоу – по вкусу.
Как приготовить:
- Для лавандового молока в сотейник налейте молоко, засыпьте лаванду, доведите до кипения. Дайте настояться десять минут. Если настаивать дольше, вкус будет горьковатый.
- Процедите молоко через сито, лаванду уберите.
- Молоко поставьте на плиту, добавьте какао, сахар, хорошо все перемешайте, пока на поверхности не появятся первые пузырьки.
- Разлейте по чашкам.