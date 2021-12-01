Сало по-гуцульски – все секреты приготовления от закарпатских хозяек

Уже давно к салу не относятся так скептически, как было раньше. При умеренном количестве его можно есть.

Необычайно вкусным оно получается, когда попадает под воздействие разных специй. Главное – это выбрать действительно хороший продукт.

Сало по-гуцульски - рецепт / Фото: instagram.com/tati__p/

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Закарпатье же гордится своим особым рецептом сала по-гуцульски. И помним: соли жалеть не стоит, сало все равно возьмет ее ровно столько, сколько ему нужно.

Рецепт взят у закарпатского сообщества Ґазда Карпат.

Классический рецепт сала по-гуцульски

Ингредиенты:

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Сало с прослойкой мяса – 1 кг

Чеснок – 3 зубчика

Черный, красный перец, соль, кориандр – по вкусу

Луковая шелуха – 30 г на 2 л воды

Как приготовить: