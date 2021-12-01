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Сало по-гуцульски – все секреты приготовления от закарпатских хозяек

Ирина Маслова
1 декабря, 14:21
Как правило, сало для этого рецепта должно быть с мясной прослойкой. Кроме специй и чеснока, нужна луковая шелуха. В соленом отваре с ней сало будет вариться

Уже давно к салу не относятся так скептически, как было раньше. При умеренном количестве его можно есть.

Необычайно вкусным оно получается, когда попадает под воздействие разных специй. Главное – это выбрать действительно хороший продукт.

Сало по-гуцульски - рецепт / Фото: instagram.com/tati__p/

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Закарпатье же гордится своим особым рецептом сала по-гуцульски. И помним: соли жалеть не стоит, сало все равно возьмет ее ровно столько, сколько ему нужно.

Рецепт взят у закарпатского сообщества Ґазда Карпат.

Классический рецепт сала по-гуцульски

Ингредиенты:

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  • Сало с прослойкой мяса – 1 кг
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Черный, красный перец, соль, кориандр – по вкусу
  • Луковая шелуха – 30 г на 2 л воды

Как приготовить:

  1. Перед приготовлением сало нужно хорошо промыть и разрезать на куски размером 5х10 см.
  2. На дно кастрюли выложить шелуху, чтобы она покрывала дно, и залить водой. Довести до кипения. После этого воду нужно посолить. Чем больше соли, тем лучше.
  3. В кипящую воду отправить куски сала и варить около 30 минут.
  4. Пока сало варится, приготовить смесь для натирки. Чеснок измельчить и перемешать с другими специями. Все ингредиенты нужно брать в равных частях, кроме красного перца, его нужно добавить по вкусу.
  5. Смесь хорошо перемешать. Достать сало, охладить и натереть чесночной смесью. Завернуть в фольгу.
  6. Убрать в холодное место минимум в сутки.