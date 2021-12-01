Сало по-гуцульськи – усі секрети приготування від закарпатських ґаздинь

Уже давно до сала не ставляться так скептично, як раніше. У помірній кількості його можна їсти.
Надзвичайно смачною воно виходить, коли потрапляє під вплив різних спецій. Головне – це вибрати справді хороший продукт.
Сало по-гуцульськи - рецепт / Фото: instagram.com/tati__p/
А на Закарпатті є свій особливий рецепт сала по-гуцульськи. І пам'ятаймо: солі шкодувати не варто. Сало все одно візьме її рівно стільки, скільки йому потрібно.
Рецепт узятий у закарпатської спільноти Ґазда Карпат.
Класичний рецепт сала по-гуцульськи
Інгредієнти:
- Сало з прошарком м'яса – 1 кг
- Часник – 3 зубчики
- Чорний, червоний перець, сіль, коріандр – за смаком
- Цибулева лушпиння – 30 г на 2 л води
Як приготувати:
- Перед приготуванням потрібно добре промити сало і розрізати на шматки розміром 5х10 см.
- На дно каструлі викласти лушпиння, щоб воно покривало дно, і залити водою. Довести до кипіння. Після цього воду потрібно посолити. Що більше солі, то краще.
- У киплячу воду відправити шматки сала та варити близько 30 хвилин.
- Поки сало вариться, приготувати суміш для натирання. Часник подрібнити та перемішати з іншими спеціями. Усі інгредієнти потрібно брати в рівних частинах, крім червоного перцю, його додавати за смаком.
- Суміш добре перемішати. Дістати сало, охолодити та натерти часниковою сумішшю. Загорнути у фольгу.
- Прибрати у холодне місце мінімум на добу.