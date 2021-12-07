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Швейцарские картофельные рёшти с яйцами – идея для яркого завтрака

Ирина Маслова
7 декабря, 07:02
Сырой или отварной картофель нужно натереть на крупной терке, обжарить на сковороде и довести до готовности в духовке. В самом конце приготовления на рёшти разбиваются яйца

У нас есть сытный и красивый панский драник, у швейцарцев – рёшти. Картофель для этого блюдо натирается крупно, в Швейцарии для этого даже существует специальный гаджет.

Готовить можно как из отварного картофеля, так и из сырого. Эксперты говорят, что второй вариант вкуснее.

Швейцарские картофельные рёшти / Фото: www.bonappetit.com

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В рецепте от Вonappetit.com предлагают запечь рёшти вместе с яйцами и с интересным соусом.

Рёшти с яйцом

Ингредиенты:

  • 3 шт. картофеля, очищенного;
  • 1 небольшая луковица, очень тонко нарезанная;
  • по 1 ч. л. соли, дижонской горчицы;
  • черный перец;
  • оливковое масло;
  • 1 мелко натертый зубчик чеснока;
  • 1 ст. л майонеза;
  • 2 ст. л. мелко натертый пармезан, плюс еще для подачи;
  • 6 шт. больших яиц;
  • зелень.

Как приготовить:

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  1. Разогреть духовку до 180 градусов. К тертому картофелю добавить лук, отжать из картофеля сок. Добавить соль, перец и перемешать.
  2. Обжарить картофельный блин по 8-1- минут с каждой стороны. Затем выложить на застеленный противень и запекать около 15 минут.
  3. Соединить измельченный чеснок, лимонный сок, майонез, горчицу, 20-25 мл оливкового масла, тщательно перемешать и добавить специи с тертым пармезаном.
  4. Достать рёшти из духовки, полить чесночным соусом и равномерно разбить яйца сверху, приправить солью и перцем. Готовить в духовке 10-12 минут.
  5. Готовые рёшти украсить зеленью.