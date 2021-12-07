Швейцарские картофельные рёшти с яйцами – идея для яркого завтрака

У нас есть сытный и красивый панский драник, у швейцарцев – рёшти. Картофель для этого блюдо натирается крупно, в Швейцарии для этого даже существует специальный гаджет.
Готовить можно как из отварного картофеля, так и из сырого. Эксперты говорят, что второй вариант вкуснее.
Швейцарские картофельные рёшти / Фото: www.bonappetit.com
В рецепте от Вonappetit.com предлагают запечь рёшти вместе с яйцами и с интересным соусом.
Рёшти с яйцом
Ингредиенты:
- 3 шт. картофеля, очищенного;
- 1 небольшая луковица, очень тонко нарезанная;
- по 1 ч. л. соли, дижонской горчицы;
- черный перец;
- оливковое масло;
- 1 мелко натертый зубчик чеснока;
- 1 ст. л майонеза;
- 2 ст. л. мелко натертый пармезан, плюс еще для подачи;
- 6 шт. больших яиц;
- зелень.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов. К тертому картофелю добавить лук, отжать из картофеля сок. Добавить соль, перец и перемешать.
- Обжарить картофельный блин по 8-1- минут с каждой стороны. Затем выложить на застеленный противень и запекать около 15 минут.
- Соединить измельченный чеснок, лимонный сок, майонез, горчицу, 20-25 мл оливкового масла, тщательно перемешать и добавить специи с тертым пармезаном.
- Достать рёшти из духовки, полить чесночным соусом и равномерно разбить яйца сверху, приправить солью и перцем. Готовить в духовке 10-12 минут.
- Готовые рёшти украсить зеленью.