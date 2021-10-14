Сливовый брауни – рецепт самого насыщенного десерта осени

После того, как вы испечете этот брауни, обязательно разрежьте его на квадратные порции – именно так десерт подают на его родине в США. Сливовый брауни идеальный, это вкуснейшее сочетание. Легкая кислинка слив подчеркивает вкус и аромат шоколада. Сливы можно добавить в тесто, а можно приготовить из них пюре, а потом вмешать в основу.
Сливовый брауни
Ингредиенты:
Сливовый брауни / Фото: instagram.com/thebrowniecompanynz/
- 100 г темного шоколада;
- 150 г сливочного масла;
- 3 шт. яйца;
- по 1 стакану сахара и муки;
- 3 ст. л. какао;
- 100 г грецких орехов;
- 500 г слив.
Как приготовить:
- Растопить шоколад на водяной бане, добавить сливочное масло. Перемешать и остудить.
- Яйца взбить с сахаром и добавить в к шоколаду. Частями, помешивая, добавить муку и какао.
- Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде, добавить в тесто. Сливы разрезать на половинки, убрать косточки и перемешать с шоколадной массой.
- Форму для выпекания смазать маслом, присыпать какао.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов 35-40 минут.
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