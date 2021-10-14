Сливовый брауни – рецепт самого насыщенного десерта осени

После того, как вы испечете этот брауни, обязательно разрежьте его на квадратные порции – именно так десерт подают на его родине в США. Сливовый брауни идеальный, это вкуснейшее сочетание. Легкая кислинка слив подчеркивает вкус и аромат шоколада. Сливы можно добавить в тесто, а можно приготовить из них пюре, а потом вмешать в основу.

Сливовый брауни

Ингредиенты:

Сливовый брауни / Фото: instagram.com/thebrowniecompanynz/

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100 г темного шоколада;

150 г сливочного масла;

3 шт. яйца;

по 1 стакану сахара и муки;

3 ст. л. какао;

100 г грецких орехов;

500 г слив.

Как приготовить: