Сливовий брауні – рецепт найнасиченішого десерту осені

Після того, як ви спечете цей брауні, обов'язково розріжте його на квадратні порції – саме так десерт подають на його батьківщині в США. Сливовий брауні ідеальний, це дуже смачне поєднання. Легка кислинка слив підкреслює смак і аромат шоколаду. Сливи можна додати в тісто, а можна приготувати з них пюре, а потім вмішати в основу.
сливовий брауні
Інгредієнти:
Сливовий брауні / Фото: instagram.com/thebrowniecompanynz/
- 100 г темного шоколаду;
- 150 г вершкового масла;
- 3 шт. яйця;
- по 1 склянці цукру і борошна;
- 3 ст. л. какао;
- 100 г волоських горіхів;
- 500 г слив.
Як приготувати:
- Розтопити шоколад на водяній бані, додати вершкове масло. Перемішати і остудити.
- Яйця збити з цукром і додати до шоколаду. Частинами, помішуючи, додати борошно і какао.
- Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді, додати в тісто. Сливи розрізати на половинки, прибрати кісточки і перемішати із шоколадною масою.
- Форму для випікання змастити маслом, присипати какао.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів 35-40 хвилин.
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