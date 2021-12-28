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Слоеный салат "Марсель" – интересное сочетание курицы, чернослива и моркови по-корейски

Ирина Маслова
28 декабря, 18:25
Еще нужны сыр и грецкие орехи. Заправляется салат или майонезом, или натуральным йогуртом с добавлением горчицы и сока лимона. Важно – дать "Марселю" настояться в холодильнике

Продолжаем находить и делиться интересными салатами на Новый год.

Так было с "Машеровским", он тоже готовится с курицей, но с маринованными опятами. А вот "Марселю" нужно немного моркови по-корейски и чернослива.

Слоеный салат "Марсель" / Фото: instagram.com/cooking_kate

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Или много, это все зависит от предпочтений.

Вероятно, поэтому в рецепте от cooking_kate нет конкретного количества ингредиентов. Их нужно рассчитывать по своему вкусу и размеру сервировочной тарелки.

Салат "Марсель"

Ингредиенты:

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  • морковь по-корейски;
  • грецкие орехи;
  • куриная грудка отварная;
  • чернослив;
  • яйца;
  • сыр твердый.

Как приготовить:

  1. Курицу и яйца нарезать мелким кубиком. Сыр, орехи натереть на мелкой терке. Чернослив предварительно промыть в горячей воде.
  2. Формировать салат слоями: грудка, слой майонеза.
  3. Затем – нарезанный чернослив, морковь по-корейски с грецким орехом. Далее – яйца, смешанные с майонезом.
  4. Сверху салат обильно обсыпать тертым сыром и украсить орехами.
  5. Дать настояться в холодильнике несколько часов.