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Сочники с нежным творогом – простой рецепт выпечки с ванильным ароматом

Ирина Маслова
6 ноября, 08:01
Творог для этих сочников понадобится 9%, его не нужно тщательно перетирать, как для сырников. Когда соедините ингредиенты для начинки, не перемешивайте, а отправьте на некоторое время в холодильник

Все, где есть творог, вкусно безусловно. Десерты и выпечка с ним никогда не устареет. Как, пожалуй, будут актуальны сочники. Это слегка песочное тесто, но все же не сухое со сладким творогом внутри и ванильным ароматом, в гастрономическом мире пребывает больше 30 лет.

В те времена их даже включали в обязательное меню в детских садах, как полезную выпечку.

Сочники - пошаговый рецепт / Фото: instagram.com/dudnikinna18/

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Ингредиенты для начинки в сочниках от украинского фудблогера dudnikinna18 она рекомендует соединить и убрать в холодильник. Тщательно все это перемешивается перед формированием сочников.

Сочники

Ингредиентыдля теста:

  • 75 г мягкого сливочного масла;
  • 90 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1 яйцо (С1);
  • 100 г сметаны(20%);
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 300 г просеянной муки.

Для начинки:

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  • 250-300 г творога(9%);
  • 50 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1 яйцо (белок в начинку, желток для смазывания).

Как приготовить:

  1. Лопаткой перемешать масло, сахар, ванильный сахар, соль. Добавить яйцо, перемешать до однородности.
  2. Добавить сметану и перемешать до растворения сахара.
  3. Добавить одну часть муки с разрыхлителем. Перемешать. Добавить другую част. Оставить немного муки для вымешивания на столе.
  4. Когда тесто в емкости собралось в ком, вымесить на столе. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.
  5. Тесто накрыть бумажным полотенцем, дать 5 минут отдохнуть.
  6. Для начинки творог размять вилкой, добавить сахар, ванильный сахар, белок. Убрать в холодильник. Перемешать перед использованием.
  7. Раскатать тесто толщиной примерно 4 мм, вырезать круги. Круги выложить на застеленный противень нижней стороной вверх.
  8. Начинку перемешать, выложить по 1 ч. л. на тесто, сформировать сочники. На сгибе защипать края. Смазать желтком, слегка разведенным с водой.
  9. Выпекать при 180 градусах 22-25 минут.