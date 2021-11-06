Сочники с нежным творогом – простой рецепт выпечки с ванильным ароматом

Все, где есть творог, вкусно безусловно. Десерты и выпечка с ним никогда не устареет. Как, пожалуй, будут актуальны сочники. Это слегка песочное тесто, но все же не сухое со сладким творогом внутри и ванильным ароматом, в гастрономическом мире пребывает больше 30 лет.

В те времена их даже включали в обязательное меню в детских садах, как полезную выпечку.

Сочники - пошаговый рецепт / Фото: instagram.com/dudnikinna18/

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Ингредиенты для начинки в сочниках от украинского фудблогера dudnikinna18 она рекомендует соединить и убрать в холодильник. Тщательно все это перемешивается перед формированием сочников.

Сочники

Ингредиентыдля теста:

75 г мягкого сливочного масла;

90 г сахара;

10 г ванильного сахара;

1 яйцо (С1);

100 г сметаны(20%);

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

300 г просеянной муки.

Для начинки:

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250-300 г творога(9%);

50 г сахара;

10 г ванильного сахара;

1 яйцо (белок в начинку, желток для смазывания).

Как приготовить:

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