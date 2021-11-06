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Сочники з ніжним сиром – простий рецепт випічки з ванільним ароматом

Ірина Маслова
6 листопада, 08:01
Сир для цих сочників знадобиться 9%, його не потрібно ретельно перетирати, як для сирників. Коли з'єднаєте інгредієнти для начинки, не перемішуйте, а відправте на певний час у холодильник

Усе, де є сир, смачно безумовно. Десерти та випічка з ним ніколи не застаріє. Як, мабуть, будуть актуальними сочники. Це злегка пісочне тісто, але все ж таки не сухе із солодким сиром усередині та ванільним ароматом, у гастрономічному світі перебуває більше 30 років.

На той час їх навіть заносили до обов'язкового меню в дитячих садках, як корисну випічку.

Сочники - покроковий рецепт / Фото: instagram.com/dudnikinna18/

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Інгредієнти для начинки у сочниках від української фудблогерки dudnikinna18 вона рекомендує з'єднати та прибрати в холодильник. Ретельно це перемішується перед формуванням сочників.

Сочники

Інгредієнти для тіста:

  • 75 г м'якого вершкового масла;
  • 90 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 1 яйце (С1);
  • 100 г сметани (20%);
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 300 г просіяного борошна.

Для начинки:

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  • 250-300 г сиру (9%);
  • 50 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 1 яйце (білок у начинку, жовток для змащування).

Як приготувати:

  1. Лопаткою перемішати олію, цукор, ванільний цукор, сіль. Додати яйце, перемішати до однорідності.
  2. Додати сметану та перемішати до розчинення цукру.
  3. Додати одну частину борошна з розпушувачем. Перемішати. Додати іншу частину. Залишити трохи борошна для вимішування на столі.
  4. Коли тісто в ємності зібралося в кулю, вимісити на столі. Тісто має вийти м'яким, еластичним і не липнути до рук.
  5. Тісто накрити паперовим рушником, дати 5 хвилин відпочити.
  6. Для начинки сир розім'яти виделкою, додати цукор, ванільний цукор, білок. Прибрати у холодильник. Перемішати перед використанням.
  7. Розкачати тісто завтовшки приблизно 4 мм, вирізати кола. Кола викласти на застелене деко нижнім боком угору.
  8. Начинку перемішати, викласти по 1 ч. л. на тісто, сформувати сочники. На згині защипати краї. Змастити жовтком, трохи розведеним з водою.
  9. Випікати за 180 градусів 22-25 хвилин.