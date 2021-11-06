Сочники з ніжним сиром – простий рецепт випічки з ванільним ароматом

Усе, де є сир, смачно безумовно. Десерти та випічка з ним ніколи не застаріє. Як, мабуть, будуть актуальними сочники. Це злегка пісочне тісто, але все ж таки не сухе із солодким сиром усередині та ванільним ароматом, у гастрономічному світі перебуває більше 30 років.

На той час їх навіть заносили до обов'язкового меню в дитячих садках, як корисну випічку.

Сочники - покроковий рецепт / Фото: instagram.com/dudnikinna18/

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Інгредієнти для начинки у сочниках від української фудблогерки dudnikinna18 вона рекомендує з'єднати та прибрати в холодильник. Ретельно це перемішується перед формуванням сочників.

Сочники

Інгредієнти для тіста:

75 г м'якого вершкового масла;

90 г цукру;

10 г ванільного цукру;

1 яйце (С1);

100 г сметани (20%);

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

300 г просіяного борошна.

Для начинки:

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250-300 г сиру (9%);

50 г цукру;

10 г ванільного цукру;

1 яйце (білок у начинку, жовток для змащування).

Як приготувати:

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