Сочное мясо и капуста – рецепт классного ужина, который запекается

Итак, используется свинина, жирность которой уравняет капуста. Она всегда хороша к обеду или ужину.
Если используете молодую капусту, то ее с мясом нарезайте толще, чтобы она не подгорела во время запекания.
Мясо, запеченное с капустой, - рецепт к ужину
Ужин многослойный и представляет собой пирамидку – шайба капусты, мясо, кружочек помидора и немного твердого сыра по желанию.
Мясо на канале Просто и вкусно рекомендуют замариновать с луком, острым перцем и минеральной водой.
Запеченное мясо с капустой
Ингредиенты:
- свинина – 1-1,2 кг;
- лук – 1 шт.;
- минеральная вода – 250 мл;
- острый перец – 2 ч. л.;
- соль, перец;
- капуста;
- помидоры – 1-2 шт.;
- сыр – 100 г.
Как приготовить:
- Мясо нарезать шайбами, посолить, поперчить.
- Лук измельчить в блендере вместе с острым перцем. Добавить минеральную воду, перемешать.
- Мясо залить маринадом и оставить на 30 минут.
- Капусту нарезать шайбами, выложить на застеленный противень. Затем выложить мясо
- Запекать при 180 градусах 35-40 минут. Выложить на каждую порцию нарезанный кружочком помидор и немного тертого сыра.
- Запекать еще 5-10 минут.
Обязательно попробуйте украинские галушки с капустой, это старинный рецепт украинской кухни.