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Сочное мясо и капуста – рецепт классного ужина, который запекается

Ирина Маслова
13 июня, 16:33
К тому же ничего не нужно резать и шинковать. И мясо, и капуста нарезаются шайбами чуть больше двух сантиметров толщиной

Итак, используется свинина, жирность которой уравняет капуста. Она всегда хороша к обеду или ужину.

Если используете молодую капусту, то ее с мясом нарезайте толще, чтобы она не подгорела во время запекания.

Мясо, запеченное с капустой, - рецепт к ужину

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Ужин многослойный и представляет собой пирамидку – шайба капусты, мясо, кружочек помидора и немного твердого сыра по желанию.

Мясо на канале Просто и вкусно рекомендуют замариновать с луком, острым перцем и минеральной водой.

Запеченное мясо с капустой

Ингредиенты:

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  • свинина – 1-1,2 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • минеральная вода – 250 мл;
  • острый перец – 2 ч. л.;
  • соль, перец;
  • капуста;
  • помидоры – 1-2 шт.;
  • сыр – 100 г.

Как приготовить:

  1. Мясо нарезать шайбами, посолить, поперчить.
  2. Лук измельчить в блендере вместе с острым перцем. Добавить минеральную воду, перемешать.
  3. Мясо залить маринадом и оставить на 30 минут.
  4. Капусту нарезать шайбами, выложить на застеленный противень. Затем выложить мясо
  5. Запекать при 180 градусах 35-40 минут. Выложить на каждую порцию нарезанный кружочком помидор и немного тертого сыра.
  6. Запекать еще 5-10 минут.

Обязательно попробуйте украинские галушки с капустой, это старинный рецепт украинской кухни.