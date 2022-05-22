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Галушки с капустой – удивительный рецепт украинской кухни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 мая, 16:27
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Капуста очень тонко шинкуется и тушится с добавлением молока и сливочного масла. Подаются эти галушки традиционно – с обжаренным луком, сметаной и зеленью
Галушки с капустой
Галушки с капустой

Галушки не такие простые, как может казаться. Они могут быть в некотором роде замысловатыми, что можно сравнить с интересной шпундрой из мяса и свеклы.

Оказывается, галушки – это не только пухлые вареные кусочки теста, их можно сделать с капустой. Причем капуста должна тушиться не в растительном масле, а сливочном да еще и в молоке.

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Как советуют на сайте Еtnocook.com.ua, вместо муки может подойти манка, а при желании к нашинкованной капусте попробуйте добавить тертую морковь.

Галушки с капустой

Галушки с капустой
Галушки с капустой

Ингредиенты:

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  • капуста белокочанная – 500 г;
  • молоко – 100 мл;
  • масло сливочное – 50 г;
  • мука – 150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • немного сахара;
  • луковиц;
  • соль, сметана, зелень.

Капусту можно вкусно использовать в нашем любимом капустняке, здесь рецепт.

Как приготовить:

  1. Капусту помыть, тонко нашинковать, посолить, помять руками, залить молоком, добавить сливочное масло и тушить на медленном огне до смягчения, 30 минут.
  2. Добавить просеянную муку частями, помешивая. Снять с огня, дать остыть.
  3. Добавить яйца и сахар, тщательно перемешать.
  4. Поверхность присыпать мукой или панировочными сухарями, сформировать и нарезать галушки 2-3 см в диаметре и 1-1,5 см шириной. Отварить.
  5. Сложить в глубокую миску, полить поджаренным на растительном масле луком, добавить сметану и зелень.

Старинный рецепт паляницы читайте в этом материале.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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