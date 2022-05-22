Галушки з капустою – дивовижний рецепт української кухні

Капуста дуже тонко шаткується і тушкується з додаванням молока й вершкового масла. Подаються ці галушки традиційно – з обсмаженою цибулею, сметаною та зеленню

Галушки з капустою

Галушки не такі прості, як багато хто може подумати. Вони можуть бути певною мірою несподіваними, що можна порівняти з цікавою шпундрою з м'яса та буряків.

Як з'ясувалося, галушки – це не тільки пухкі варені шматочки тіста, їх можна зробити з капустою. Причому капуста має тушкуватися не в олії, а вершковому маслі та ще й у молоці.

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Як радять на сайті Еtnocook.com.ua, замість борошна може підійти манка, а на бажання до нашаткованої капусти спробуйте додати терту моркву.

Галушки з капустою

Галушки з капустою

Інгредієнти:

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капуста білокачанна – 500 г;

молоко – 100 мл;

масло вершкове – 50 г;

борошно – 150 г;

яйця – 2 шт.;

трохи цукру;

цибулин;

сіль, сметана, зелень.

Капусту можна смачно використовувати у нашому улюбленому капусняку, тут рецепт.

Як приготувати:

Капусту помити, тонко нашаткувати, посолити, пом'яти руками, залити молоком, додати масло й тушкувати на повільному вогні до пом'якшення, 30 хвилин. Додати просіяне борошно частинами, помішуючи. Зняти з вогню, дати охолонути. Додати яйця та цукор, ретельно перемішати. Поверхню присипати борошном або панірувальними сухарями, сформувати та нарізати галушки 2-3 см у діаметрі та 1-1,5 см завширшки. Відварити. Скласти в глибоку миску, полити підсмаженою на олії цибулею, додати сметану і зелень.

Старовинний рецепт паляниці читайте в цьому матеріялі.