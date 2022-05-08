Украинский капустняк на свинине – готовится на свежей капусте, получается невероятным

Капуста и картофель натираются, а зажарка готовится на сале или его сразу же можно добавлять к бульону. Традиционно нужно пшено, обязательно его промойте

Как приготовить капустняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Весной, с появлением первой зелени, мы сконцентрированы на борще с щавелем, но почему не приготовить украинский капустняк, одно из самых известных наших блюд? Зелень к нему тоже можно добавить перед подачей.

В этом рецепте используется свежая капуста и пшено, что касается второго ингредиента, то он традиционный.

Реклама

Капустняк готовят на мясном бульоне, в нашем случае – это свиной. Важно натереть капусту и картофель, так получается очень густая консистенция, которая приближается к пюре.

Что касается других овощей, то берите по своему усмотрению. Идеально – 3-4 картофелины, по одной штуке моркови и лука.

Рецепт со страницы yaskamotsak.

Реклама

Украинский капустняк со свежей капустой

Украинский капустняк со свежей капустой / Фото: instagram/na_kuhne_s_natali

Ингредиенты:

свинина – 300 г;

капуста – половина кочана;

морковь, луковица, картофель;

томатная паста – 70 г;

пшено – 100 г;

сало – 100 г;

мука – 2 ст. л.;

чеснок – головка;

лавровый лист – 2 шт.;

перец горошком – 11 горошин;

соль, перец черный молотый.

Рецепт вкусного литовского борща с сушеными грибами найдете в этом материале.

Реклама

Как приготовить:

В течение часа отварить бульон – целый кусок мяса варить в подсоленной воде до готовности. Мясо достать, нарезать, а в добавить промытое пшено. Морковь натереть на мелкую терку. Через 10 минут добавить к бульону морковь и мясо. Добавить лавровый лист. Сало порезать небольшими кубиками или прокрутить через мясорубку и через 10 минут добавить в кастрюлю. Капусту натереть на большой терке и добавить в кастрюлю после сала. Варить 20 минут, периодически помешивая. Добавить томатную пасту. Картофель почистить, натереть на мелкую терку и добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой. Хорошо перемешать. Лук обжарить до золотистого цвета с добавлением растительного масла. В конце добавить 2 ст. л. муки и жарить 2 минуты. В кастрюлю высыпать зажарку, целые очищенные зубчики чеснока, перец горошком. Хорошо перемешать. Готовить 25-30 минут. За 5 минут до конца добавить зелень, снять с огня и дать настояться 20 минут.

Борщ на петухе с галушкой из потрохов – любимый борщ для многих. Как его сделать – читайте здесь.