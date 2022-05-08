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Украинский капустняк на свинине – готовится на свежей капусте, получается невероятным

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 мая, 08:02
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Капуста и картофель натираются, а зажарка готовится на сале или его сразу же можно добавлять к бульону. Традиционно нужно пшено, обязательно его промойте
Как приготовить капустняк
Как приготовить капустняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Весной, с появлением первой зелени, мы сконцентрированы на борще с щавелем, но почему не приготовить украинский капустняк, одно из самых известных наших блюд? Зелень к нему тоже можно добавить перед подачей.

В этом рецепте используется свежая капуста и пшено, что касается второго ингредиента, то он традиционный.

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Капустняк готовят на мясном бульоне, в нашем случае – это свиной. Важно натереть капусту и картофель, так получается очень густая консистенция, которая приближается к пюре.

Что касается других овощей, то берите по своему усмотрению. Идеально – 3-4 картофелины, по одной штуке моркови и лука.

Рецепт со страницы yaskamotsak.

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Украинский капустняк со свежей капустой

Украинский капустняк со свежей капустой
Украинский капустняк со свежей капустой / Фото: instagram/na_kuhne_s_natali

Ингредиенты:

  • свинина – 300 г;
  • капуста – половина кочана;
  • морковь, луковица, картофель;
  • томатная паста – 70 г;
  • пшено – 100 г;
  • сало – 100 г;
  • мука – 2 ст. л.;
  • чеснок – головка;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • перец горошком – 11 горошин;
  • соль, перец черный молотый.

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Как приготовить:

  1. В течение часа отварить бульон – целый кусок мяса варить в подсоленной воде до готовности. Мясо достать, нарезать, а в добавить промытое пшено.
  2. Морковь натереть на мелкую терку.
  3. Через 10 минут добавить к бульону морковь и мясо. Добавить лавровый лист.
  4. Сало порезать небольшими кубиками или прокрутить через мясорубку и через 10 минут добавить в кастрюлю.
  5. Капусту натереть на большой терке и добавить в кастрюлю после сала. Варить 20 минут, периодически помешивая.
  6. Добавить томатную пасту.
  7. Картофель почистить, натереть на мелкую терку и добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой. Хорошо перемешать.
  8. Лук обжарить до золотистого цвета с добавлением растительного масла. В конце добавить 2 ст. л. муки и жарить 2 минуты.
  9. В кастрюлю высыпать зажарку, целые очищенные зубчики чеснока, перец горошком. Хорошо перемешать. Готовить 25-30 минут.
  10. За 5 минут до конца добавить зелень, снять с огня и дать настояться 20 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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