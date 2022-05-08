Украинский капустняк на свинине – готовится на свежей капусте, получается невероятным

Весной, с появлением первой зелени, мы сконцентрированы на борще с щавелем, но почему не приготовить украинский капустняк, одно из самых известных наших блюд? Зелень к нему тоже можно добавить перед подачей.
В этом рецепте используется свежая капуста и пшено, что касается второго ингредиента, то он традиционный.
Капустняк готовят на мясном бульоне, в нашем случае – это свиной. Важно натереть капусту и картофель, так получается очень густая консистенция, которая приближается к пюре.
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Что касается других овощей, то берите по своему усмотрению. Идеально – 3-4 картофелины, по одной штуке моркови и лука.
Рецепт со страницы yaskamotsak.
Украинский капустняк со свежей капустой
Ингредиенты:
- свинина – 300 г;
- капуста – половина кочана;
- морковь, луковица, картофель;
- томатная паста – 70 г;
- пшено – 100 г;
- сало – 100 г;
- мука – 2 ст. л.;
- чеснок – головка;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец горошком – 11 горошин;
- соль, перец черный молотый.
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Как приготовить:
- В течение часа отварить бульон – целый кусок мяса варить в подсоленной воде до готовности. Мясо достать, нарезать, а в добавить промытое пшено.
- Морковь натереть на мелкую терку.
- Через 10 минут добавить к бульону морковь и мясо. Добавить лавровый лист.
- Сало порезать небольшими кубиками или прокрутить через мясорубку и через 10 минут добавить в кастрюлю.
- Капусту натереть на большой терке и добавить в кастрюлю после сала. Варить 20 минут, периодически помешивая.
- Добавить томатную пасту.
- Картофель почистить, натереть на мелкую терку и добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой. Хорошо перемешать.
- Лук обжарить до золотистого цвета с добавлением растительного масла. В конце добавить 2 ст. л. муки и жарить 2 минуты.
- В кастрюлю высыпать зажарку, целые очищенные зубчики чеснока, перец горошком. Хорошо перемешать. Готовить 25-30 минут.
- За 5 минут до конца добавить зелень, снять с огня и дать настояться 20 минут.
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