Борщ со первым весенним щавелем – для густоты добавляются вареные яйца

Что касается густоты, то ее можно добиться и сметаной или сывороткой. Автор рецепта использует телятину, берите то мясо, которое есть в доме

Зеленый борщ со щавелем / Фото: Depositphotos

Время первой сочной зелени пришло. А это значит, что вместе с ним настала пора активно использовать ее в супах и борщах.

Пожалуй, самый любимый нами борщ как теплое воспоминание из детства – сваренный на домашнем петухе.

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Зеленый, что очевидно, должен содержать много зелени. То есть кроме основного щавеля, много петрушки, укропа и зеленого лука только улучшат этот борщ.

Кстати, зеленый лук нужно добавлять первым, а уже спустя минуту – петрушку и укроп. Сделать борщ гуще можно вареными яйцами или сывороткой.

У автора рецепта zernograd.comдля бульона телятина, берите мясо, которое у вас есть.

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Зеленый борщ со щавелем

Зеленый борщ со щавелем / Фото: zernograd.com

Ингредиенты на 2,5 литра:

800 г мяса;

2-3 шт. картофеля;

50 мл растительного масла;

50 г сливочного масла;

лук;

2 пучка щавеля;

укроп, петрушка, зеленый лук;

4 ст. л. томатной пасты;

3 шт. лавровых листьев;

6 шт. яиц;

соль, перец.

В Литве готовят борщ с ушками и сушеными грибами. Его рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

Мясо помыть, можно зачистить, залить холодной водой. Довести до кипения, в процессе снимать пену. Когда мясо будет готово, посолить бульон и добавить лавровый лист. Картофель нарезать, добавить к бульону, варить до готовности Укроп, петрушку и зеленый лук мелко нарезать. Щавель – крупнее. Вареные яйца мелко нарезать. Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить в смеси растительного и сливочного масла до золотистости. Добавить томатную пасту, немного бульона, размешать. Готовить 8-10 минут на медленном огне. Как только сварится картофель, добавить щавель и зажарку. После закипания добавить зеленый лук, довести до кипения, всыпать укроп и петрушку, перемешать. Довести до вкуса соль и перцем. Добавить яйца, не размешивая. Выключить огонь, дать настояться, перемешать и подавать со сметаной.

Об особенностях борща по-флотски и его рецепт узнаете в этом материале.