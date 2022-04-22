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Борщ со первым весенним щавелем – для густоты добавляются вареные яйца

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 апреля, 09:53
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Что касается густоты, то ее можно добиться и сметаной или сывороткой. Автор рецепта использует телятину, берите то мясо, которое есть в доме
Зеленый борщ со щавелем
Зеленый борщ со щавелем / Фото: Depositphotos

Время первой сочной зелени пришло. А это значит, что вместе с ним настала пора активно использовать ее в супах и борщах.

Пожалуй, самый любимый нами борщ как теплое воспоминание из детства – сваренный на домашнем петухе.

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Зеленый, что очевидно, должен содержать много зелени. То есть кроме основного щавеля, много петрушки, укропа и зеленого лука только улучшат этот борщ.

Кстати, зеленый лук нужно добавлять первым, а уже спустя минуту – петрушку и укроп. Сделать борщ гуще можно вареными яйцами или сывороткой.

У автора рецепта zernograd.comдля бульона телятина, берите мясо, которое у вас есть.

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Зеленый борщ со щавелем

Зеленый борщ со щавелем
Зеленый борщ со щавелем / Фото: zernograd.com

Ингредиенты на 2,5 литра:

  • 800 г мяса;
  • 2-3 шт. картофеля;
  • 50 мл растительного масла;
  • 50 г сливочного масла;
  • лук;
  • 2 пучка щавеля;
  • укроп, петрушка, зеленый лук;
  • 4 ст. л. томатной пасты;
  • 3 шт. лавровых листьев;
  • 6 шт. яиц;
  • соль, перец.

В Литве готовят борщ с ушками и сушеными грибами. Его рецепт читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Мясо помыть, можно зачистить, залить холодной водой. Довести до кипения, в процессе снимать пену. Когда мясо будет готово, посолить бульон и добавить лавровый лист.
  2. Картофель нарезать, добавить к бульону, варить до готовности
  3. Укроп, петрушку и зеленый лук мелко нарезать. Щавель – крупнее. Вареные яйца мелко нарезать.
  4. Репчатый лук нарезать кубиками, обжарить в смеси растительного и сливочного масла до золотистости.
  5. Добавить томатную пасту, немного бульона, размешать. Готовить 8-10 минут на медленном огне.
  6. Как только сварится картофель, добавить щавель и зажарку.
  7. После закипания добавить зеленый лук, довести до кипения, всыпать укроп и петрушку, перемешать. Довести до вкуса соль и перцем.
  8. Добавить яйца, не размешивая. Выключить огонь, дать настояться, перемешать и подавать со сметаной.

Об особенностях борща по-флотски и его рецепт узнаете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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