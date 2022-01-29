Стейк Солсбери – как он спас американцев от углеводного переедания и рецепт

Это одна из самых интересных историй, когда одно конкретное блюдо называется иначе.

Если со свиной отбивной тонкацу все понятно – это крупный кусок мяса, который японцы обжаривают в специальных сухарях, то стейк Солсбери совсем не стейк.

Стейк Солсбери / Фото: instagram.com/iwashyoudry

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Все началось в конце 19-го века. Тогда в США уже начали переедать углеводными продуктами, включая в рацион мясо крайне редко. Да и само оно стоило тогда немало.

Доктор Джеймс Солсбери придумал "фальшивый стейк" из фарша. Он все-таки дешевле.

Но пик популярности псевдостейка припал на 1970-ые года, когда в продажу поступили так называемые "телевизионные ужины". Выглядели они вот так.

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Набор "телевизионный ужин" / Фото: www.delish.com

Слева – "фальшивый стейк". Сегодня у американцев стейк Солсбери ассоциируется именно с этим ужином на пластиковом подносе. Они до сих пор покупают такие наборы.

Если и готовится стейк дома или заказывается в закусочных, то подается с грибной подливой.

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Рецепт со страницы Нerringinfurs.blogspot.com.

Стейк Солсбери

Стейк Солсбери / Фото: instagram.com/cory_in_the_kitchen

Ингредиенты:

600 г говяжьего фарша;

1 большой ломтик белого хлеба;

100 мл молока или сливок;

3 ст. л. вустерского соуса;

2 большие луковицы;

100 г грибов;

лавровый лист;

2 веточки тимьяна;

1 яйцо;

по 2 ст. л. растительного масла, сливочного масла, муки;

1 стакан или больше говяжьего или куриного бульона;

соль и молотый черный перец – по вкусу.

Здесь узнаете секрет для мяса, которое получается, как в ресторане.

Как приготовить: