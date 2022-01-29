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Стейк Солсбери – как он спас американцев от углеводного переедания и рецепт

Ирина Маслова
29 января, 12:03
Правильней будет назвать его "фальшивым стейком" из говяжьего или любого другого фарша. В 19-ом веке его придумал доктор Джеймс Солсбери, чтобы американцы хоть немного стали есть мясо

Это одна из самых интересных историй, когда одно конкретное блюдо называется иначе.

Если со свиной отбивной тонкацу все понятно – это крупный кусок мяса, который японцы обжаривают в специальных сухарях, то стейк Солсбери совсем не стейк.

Стейк Солсбери / Фото: instagram.com/iwashyoudry

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Все началось в конце 19-го века. Тогда в США уже начали переедать углеводными продуктами, включая в рацион мясо крайне редко. Да и само оно стоило тогда немало.

Доктор Джеймс Солсбери придумал "фальшивый стейк" из фарша. Он все-таки дешевле.

Но пик популярности псевдостейка припал на 1970-ые года, когда в продажу поступили так называемые "телевизионные ужины". Выглядели они вот так.

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Набор "телевизионный ужин" / Фото: www.delish.com

Слева – "фальшивый стейк". Сегодня у американцев стейк Солсбери ассоциируется именно с этим ужином на пластиковом подносе. Они до сих пор покупают такие наборы.

Если и готовится стейк дома или заказывается в закусочных, то подается с грибной подливой.

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Рецепт со страницы Нerringinfurs.blogspot.com.

Стейк Солсбери

Стейк Солсбери / Фото: instagram.com/cory_in_the_kitchen

Ингредиенты:

  • 600 г говяжьего фарша;
  • 1 большой ломтик белого хлеба;
  • 100 мл молока или сливок;
  • 3 ст. л. вустерского соуса;
  • 2 большие луковицы;
  • 100 г грибов;
  • лавровый лист;
  • 2 веточки тимьяна;
  • 1 яйцо;
  • по 2 ст. л. растительного масла, сливочного масла, муки;
  • 1 стакан или больше говяжьего или куриного бульона;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу.

Здесь узнаете секрет для мяса, которое получается, как в ресторане.

Как приготовить:

  1. У хлеба отрезать корочку. Порвать и замочить на 10 минут в молоке или сливках. Половину луковицы измельчить.
  2. Смешать фарш, луковое пюре, вустерский соус, яйцо и отжатый размоченный хлеб. Соль и перец – по вкусу. Сформировать 4 плоские овальные котлеты.
  3. Остальной лук нарезать полукольцами. На сковороде разогреть половину растительного и сливочное масло. На среднем огне обжарить лук и нарезанные ломтиками грибы с щепоткой соли, веточками тимьяна и лавровым листом до золотисто-коричневого цвета, 10-15 минут. Добавить муку и готовить, помешивая, несколько минут.
  4. Добавить бульон, перемешать и довести до кипения. На медленном огне тушить 5-7 минут. Довести до вкуса солью и перцем.
  5. На другой сковороде разогреть растительное масло. Обжарить котлеты примерно по 2 минуты с каждой стороны, практически до готовности.
  6. Слить со сковороды лишний жир и добавить к котлетам подливу. Готовить на небольшом огне несколько минут.