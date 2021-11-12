Сырники по-скандинавски – необычный рецепт любимого завтрака

Сырники бывают разными. Есть сырники классические, бывают с ягодами или шоколадом. И наверняка есть многие, которые могли предположить, что их можно готовить с картофелем, но чтобы взять и приготовить – таких единицы.
Почему их еще называют скандинавскими, неизвестно. А вот пополнить список любимых рецептов вечно актуальных сырников стоит. Фудблогер domashniaja_eda поделилась таким.
Сырники по-скандинавски - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda
Сырники с картофелем
Ингредиенты:
- 300 г картофеля (или 2 крупные картофелины);
- 200 г творога;
- 80 г муки + на присыпку;
- 1 зуб. чеснока;
- 1 яйцо;
- соль, перец – по вкусу;
- укроп – по желанию.
Как приготовить:
- Картофель очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Отвар слить, картофель размять в пюре и остудить. Можно остудить, потом пропустить через мясорубку.
- Творог также пропустить через мясорубку (если мягкий, то можно этого и не делать).
- Соединить картофель, творог, яйцо, добавить измельченный укроп (1 ст. л.), пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, перемешать. Затем, подсыпая муку, замесить тесто. Тесто получится вязковатым.
- Разделить тесто на равные кусочки, припыляя мукой, сформовать сырники. Жарить на сковороде с разогретым растительным маслом до золотистой корочки.