Сырники по-скандинавски – необычный рецепт любимого завтрака

Сырники бывают разными. Есть сырники классические, бывают с ягодами или шоколадом. И наверняка есть многие, которые могли предположить, что их можно готовить с картофелем, но чтобы взять и приготовить – таких единицы.

Почему их еще называют скандинавскими, неизвестно. А вот пополнить список любимых рецептов вечно актуальных сырников стоит. Фудблогер domashniaja_eda поделилась таким.

Сырники по-скандинавски - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

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Сырники с картофелем

Ингредиенты:

300 г картофеля (или 2 крупные картофелины);

200 г творога;

80 г муки + на присыпку;

1 зуб. чеснока;

1 яйцо;

соль, перец – по вкусу;

укроп – по желанию.

Как приготовить: