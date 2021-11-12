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Сирники по-скандинавськи – незвичайний рецепт улюбленого сніданку

Ірина Маслова
12 листопада, 07:01
Незвичайність у тому, що у складі є картопляне пюре. Але це не означає, що ці сирники будуть несмачними. Подавати їх краще до овочевого салату

Сирники бувають різними. Є сирники класичні, бувають з ягодами або шоколадом. І, напевно, є багато хто, які могли припустити, що їх можна готувати з картоплею, але щоб взяти і приготувати – таких одиниці.

Чому їх ще називають скандинавськими – невідомо. А от поповнити список улюблених рецептів завжди актуальних сирників варто. Фудблогерка domashniaja_eda поділилася таким.

Сирники по-скандинавськи - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

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Сирники з картоплею

Інгредієнти:

  • 300 г картоплі (або 2 великі картоплини);
  • 200 г сиру;
  • 80 г борошна + на присипку;
  • 1 зуб. часнику;
  • 1 яйце;
  • сіль, перець – за смаком;
  • кріп – за бажанням.

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити, вимити та відварити у підсоленій воді до готовності. Відвар злити, картоплю розім'яти в пюре та остудити. Можна остудити, потім пропустити через м'ясорубку.
  2. Сир також пропустити через м'ясорубку (якщо м'який, то цього можна і не робити).
  3. З'єднати картоплю, сир, яйце, додати подрібнений кріп (1 ст. л.), пропущений через прес часник, сіль, перець, перемішати. Потім, підсипаючи борошно, замісити тісто. Тісто вийде в'язкуватим.
  4. Розділити тісто на рівні шматочки, припилюючи борошном, сформувати сирники. Смажити на сковороді з розігрітою олією до золотавої скоринки.