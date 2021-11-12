Сирники по-скандинавськи – незвичайний рецепт улюбленого сніданку

Сирники бувають різними. Є сирники класичні, бувають з ягодами або шоколадом. І, напевно, є багато хто, які могли припустити, що їх можна готувати з картоплею, але щоб взяти і приготувати – таких одиниці.

Чому їх ще називають скандинавськими – невідомо. А от поповнити список улюблених рецептів завжди актуальних сирників варто. Фудблогерка domashniaja_eda поділилася таким.

Сирники по-скандинавськи - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

Реклама

Сирники з картоплею

Інгредієнти:

300 г картоплі (або 2 великі картоплини);

200 г сиру;

80 г борошна + на присипку;

1 зуб. часнику;

1 яйце;

сіль, перець – за смаком;

кріп – за бажанням.

Як приготувати: