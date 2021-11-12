Сирники по-скандинавськи – незвичайний рецепт улюбленого сніданку

Сирники бувають різними. Є сирники класичні, бувають з ягодами або шоколадом. І, напевно, є багато хто, які могли припустити, що їх можна готувати з картоплею, але щоб взяти і приготувати – таких одиниці.
Чому їх ще називають скандинавськими – невідомо. А от поповнити список улюблених рецептів завжди актуальних сирників варто. Фудблогерка domashniaja_eda поділилася таким.
Сирники по-скандинавськи - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda
Сирники з картоплею
Інгредієнти:
- 300 г картоплі (або 2 великі картоплини);
- 200 г сиру;
- 80 г борошна + на присипку;
- 1 зуб. часнику;
- 1 яйце;
- сіль, перець – за смаком;
- кріп – за бажанням.
Як приготувати:
- Картоплю очистити, вимити та відварити у підсоленій воді до готовності. Відвар злити, картоплю розім'яти в пюре та остудити. Можна остудити, потім пропустити через м'ясорубку.
- Сир також пропустити через м'ясорубку (якщо м'який, то цього можна і не робити).
- З'єднати картоплю, сир, яйце, додати подрібнений кріп (1 ст. л.), пропущений через прес часник, сіль, перець, перемішати. Потім, підсипаючи борошно, замісити тісто. Тісто вийде в'язкуватим.
- Розділити тісто на рівні шматочки, припилюючи борошном, сформувати сирники. Смажити на сковороді з розігрітою олією до золотавої скоринки.