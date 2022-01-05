Сырно-творожная пицца – максимально насыщенный по вкусу вариант для завтрака

Эту пиццу обязательно оценят все, кто любят много разного сыра в одном блюде, и те, кто предпочитает сытные завтраки.

Основа для пиццы от фудблогера narisovano выпекается из муки и творога. А для начинки нужны сулугуни и сыр с плесенью.

Сырно-творожная пицца / Фото: instagram.com/narisovano/

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Что касается сыра, то здесь есть поле для деятельности, то есть использовать можно любой другой и в разных количествах. В конце не забудьте украсить свою пиццу зеленью.

Так что если любите разные эксперименты с классическими блюдами, в нашем случае с пиццей, то эту вы оцените наверняка.

Сырно-творожная пицца

Ингредиенты:

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200 г творога в брикете;

1 яйцо + 1 белок;

соль;

100 г муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

60 г сулугуни;

40 г сыра с плесенью.

Как приготовить: