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Сирна піца – максимально насичений за смаком варіант для сніданку

Ірина Маслова
5 січня, 07:01
Її основа випікається не просто на борошні, а з додаванням сиру. Щойно основа буде готова, на неї поміщаються натертий сулугуні та подрібнений сир із пліснявою

Цю піцу обов'язково оцінять усі, хто люблять багато різного сиру в одній страві, і ті, хто віддає перевагу ситним сніданкам.

Основа для піци від фудблогерки narisovano випікається з борошна та сиру. А для начинки потрібні сулугуні та сир із пліснявою.

Сирна піца / Фото: instagram.com/narisovano/

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Щодо сиру, то тут є поле для діяльності, тобто використовувати можна будь-який інший і в різних кількостях. Насамкінець не забудьте прикрасити свою піцу зеленню.

Тож якщо любите різні експерименти з класичними стравами, у нашому випадку з піцою, то цю ви оціните напевно.

Сирна піца

Інгредієнти:

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  • 200 г сиру у брикеті;
  • 1 яйце + 1 білок;
  • сіль;
  • 100 г борошна;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • 60 г сулугуні;
  • 40 г сиру з пліснявою.

Як приготувати:

  1. Для тіста сир змішати з яйцем і білком. Додати сіль, всипати борошно та розпушувач. Добре перемішати.
  2. Пласку форму або деко застелити пергаментом, змастити олією. Викласти тісто і мокрими руками розрівняти у коло. Випікати 10 хвилин за 180 градусів.
  3. Сулугуні натерти на великій тертці, сир із пліснявою поламати.
  4. На основу висипати рівномірно сулугуні. Поставити в духовку на п'ять-сім хвилин. Після цього викласти сир із пліснявою і випікати ще кілька хвилин.
  5. Прикрасити зеленню.