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Таралли – хрустящий итальянский перекус, тонкости приготовления и рецепт

Ирина Маслова
21 ноября, 16:20
Традиционная закуска, популярная на юге Итали, по сути, аперитив к вину. Оно, сухое белое, тоже есть среди ингредиентов. Перед запеканием таралли нужно отварить в кипятке

Хрустящие колечки таралли родились на юге Италии. Это не какой-то там роскошный десерт, как сицилийские трубочки канноли, это аперитив к вину.

Сначала таралли готовило бедное население, чтобы был простой, но вкусный перекус. Теперь существует множество вариаций, точнее, специй в их рецептуре. Испробовать нужно хотя бы одну из них.

Таралли - итальянская закуска / Фото: instagram.com/anna_jahier/

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Во-первых, не стоит путать таралли с нашими сушками. Да, внешне они похожи, отчего складывается впечатление, что они одинаковы на вкус.

Во-вторых, таралли солоноватые, их легко раскусить и они тают во рту рассыпаясь. С сушками так получается не всегда.

Фублогер anna_jahier предлагает готовить таралли с разными специями на выбор: от черного до красного молотого перца до куркумы и фенхеля.

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Таралли – рецепт

Ингредиенты на 60 штук:

  • 550 г муки;
  • 200 мл сухого белого вина;
  • 120 мл оливкового масла extra vergine;
  • 10 г мелкой соли;
  • семена фенхеля, куркума, молотый перец – на выбор

Как приготовить:⠀

  1. В просеянную муку добавить соль и оливковое масло. Смешать руками, получается рассыпчатая масса. Влить вино и вымешивать 10 минут. Добавить семена фенхеля или другие специи по вкусу.
  2. Раскатать колбаски диаметром примерно в 1 см, отрезать кусочки длиной примерно в 10-12 см, скрепить как сушки.
  3. В большой кастрюле вскипятить воду, духовку разогреть до 190 градусов.
  4. Опустить таралли в кипяток, как только всплывут – достать шумовкой и выложить на пекарскую бумагу на противень.
  5. Выпекать около 40 минут.