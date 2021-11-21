Таралі – хрусткий італійський перекус, тонкощі приготування та рецепт

Хрусткі кільця таралі народились на півдні Італії. Це не якийсь там розкішний десерт, як сицилійські трубочки канолі, це аперитив до вина.

Спочатку таралі готувало бідне населення, щоби був простий, але смачний перекус. Тепер існує безліч варіяцій, точніше, спецій у їхній рецептурі. Випробувати треба хоча б одну з них.

Таралі - італійська закуска / Фото: instagram.com/anna_jahier/

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По-перше, не варто плутати таралі з нашими сушками. Так, зовні вони схожі, тому складається враження, що вони однакові на смак.

По-друге, таралі солонуваті, їх легко розкусити і вони тануть у роті розсипаючись. Із сушками так виходить не завжди.

Фублогерка anna_jahier пропонує готувати таралі з різними спеціями на вибір: від чорного до червоного меленого перцю до куркуми та фенхелю.

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Таралі – рецепт

Інгредієнти на 60 штук:

550 г борошна;

200 мл сухого білого вина;

120 мл оливкової олії extra vergine;

10 г дрібної солі;

насіння фенхелю, куркума, мелений перець – на вибір

Як приготувати:⠀