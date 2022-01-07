Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами – отличная закуска на Рождество

Новогодне-рождественские праздники продолжаются и к вашему вниманию рецепт красивых тарталеток.
Мы знаем, что их можно наполнять очень интересно и вкусно, тарталетки могут быть поданы как горячая, так и холодная закуска.
Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами / Фото: instagram.com/krem_i_venchik
В рецепте от krem_i_venchik они запекаются и желательно, подавать их сразу же.
За это время перепелиное яйцо внутри не успеет остыть и прекрасно дополнит пасту из красной рыбы и шпината.
Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами
Ингредиенты на 12 штук:
- Песочные тарталетки
- Шпинат – 50 г
- Красная рыба (соленая) – 70 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Перепелиные яйца – 12 шт.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Измельчить шпинат, рыбу и майонез в блендере до состояния пюре. Выложить чайной ложкой на одну половину тарталетки.
- На вторую половину разбить перепелиное яйцо. Добавить молотый перец и соль по вкусу.
- Украсить ломтиками красной рыбы и запекать 20 минут.