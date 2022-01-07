Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами – отличная закуска на Рождество

Новогодне-рождественские праздники продолжаются и к вашему вниманию рецепт красивых тарталеток.

Мы знаем, что их можно наполнять очень интересно и вкусно, тарталетки могут быть поданы как горячая, так и холодная закуска.

Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами / Фото: instagram.com/krem_i_venchik

Реклама

В рецепте от krem_i_venchik они запекаются и желательно, подавать их сразу же.

За это время перепелиное яйцо внутри не успеет остыть и прекрасно дополнит пасту из красной рыбы и шпината.

Тарталетки с красной рыбой и перепелиными яйцами

Ингредиенты на 12 штук:

Реклама

Песочные тарталетки

Шпинат – 50 г

Красная рыба (соленая) – 70 г

Майонез – 2 ст. л.

Перепелиные яйца – 12 шт.

Как приготовить: