Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями – чудова закуска на Різдво

Новорічно-різдвяні свята тривають і до вашої уваги рецепт красивих тарталеток.
Ми знаємо, що їх можна наповнювати дуже цікаво та смачно, тарталетки можуть бути подані як гаряча, так і холодна закуска
Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями / Фото: instagram.com/krem_i_venchik
У рецепті від krem_i_venchik вони запікаються і бажано подавати їх одразу ж.
За цей час перепелине яйце всередині не встигне охолонути і чудово доповнить пасту з червоної риби та шпинату.
Тарталетки з червоною рибою та перепелиними яйцями
Інгредієнти на 12 штук:
- Пісочні тарталетки
- Шпинат – 50 г
- Червона риба (солона) – 70 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Перепелині яйця – 12 шт.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Подрібнити шпинат, рибу та майонез у блендері до стану пюре. Викласти чайною ложкою в одну половину тарталетки.
- На другу половину розбити перепелине яйце. Додати мелений перець та сіль за смаком.
- Прикрасити скибочками червоної риби та запікати 20 хвилин.