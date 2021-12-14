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Те самые хлебные ломтики в золотистом кляре – рецепт из детства

Ирина Маслова
14 декабря, 10:12
К хлебу одно требование: лучше, если это будет батон и даже вчерашний, для ломтиков сгодится. Кляр – это молоко, яйца и сахар. Обжаривать хлеб нужно исключительно на сливочном масле

Конечно, это самый простой рецепт из серии "Наши любимые блюда из детства". Мы помним о более трудоемких "Персиках" со сгущенкой и "Лимончиках" с ореховой начинкой.

Хотя, с другой стороны, хлебные ломтики тоже пережили отличную эволюцию. Сначала это был слегка смоченный водой кусочек хлеба, посыпанный сахаром, – с таким тысячи советских детей выходили на улицу.

Хлебные ломтики в золотистом кляре / Фото: instagram.com/poleznaya_eda_prosto

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Потом хлеб стали обжаривать в кляре из яйца, сахара и молока.

В рецепте poleznaya_eda_prosto вместо сахара пудра.

Хлебные ломтики из детства

Ингредиенты:

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  • Белый батон
  • Сахарная пудра – 3 ст. л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 г

Как приготовить:

  1. Хлеб нарезать на ломтики, обрезать корочки.
  2. Соединить яйца, молоко, сахарную пудру, немного посолить и смешать.
  3. Окунуть ломтики в смесь и обжарить на сливочном масле с двух сторон.