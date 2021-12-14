Те самые хлебные ломтики в золотистом кляре – рецепт из детства

Конечно, это самый простой рецепт из серии "Наши любимые блюда из детства". Мы помним о более трудоемких "Персиках" со сгущенкой и "Лимончиках" с ореховой начинкой.

Хотя, с другой стороны, хлебные ломтики тоже пережили отличную эволюцию. Сначала это был слегка смоченный водой кусочек хлеба, посыпанный сахаром, – с таким тысячи советских детей выходили на улицу.

Хлебные ломтики в золотистом кляре / Фото: instagram.com/poleznaya_eda_prosto

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Потом хлеб стали обжаривать в кляре из яйца, сахара и молока.

В рецепте poleznaya_eda_prosto вместо сахара пудра.

Хлебные ломтики из детства

Ингредиенты:

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Белый батон

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Молоко – 1 стакан

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – щепотка

Сливочное масло – 50 г

Как приготовить: