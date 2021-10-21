Томатный суп и нежная жареная моцарелла – идеальное сочетание для легкого ужина

Это действительно идеальное сочетание – легкая терпкость томатного супа и насыщенный сливочный вкус жаренной моцареллы. Такой набор для вечернего приема пищи подойдет для тех, кто любит ужин быстрый и легкий.

Авторы рецепта предлагают использовать орегано, именно эта специя подчеркивает вкус как супа, так и горячих сырных бутербродов.

Рецепт томатного супа и жареной моцареллы / Фото: cooking.nytimes.com

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Томатный суп и жаренная моцарелла

Ингредиенты:

1 банка томатов в собственном соку или 350 г свежих томатов;

200 мл куриного или овощного бульона;

1 луковица, крупно нарезанная;

50 г сливочного масла;

1 ч. л. сахара;

орегано, соль и перец.

Для жаренной моцареллы:

майонез;

8 ломтиков хлеба, без корки;

200 г тертой моцареллы;

70 г сливочного масла;

орегано.

Как приготовить:

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