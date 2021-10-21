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Томатный суп и нежная жареная моцарелла – идеальное сочетание для легкого ужина

Ирина Маслова
21 октября, 19:00
Для супа нужны томаты в собственном соку или свежие, он готовится на курином или овощном бульоне. К супу подается моцарелла, обжаренная на сливочном масле в тонких ломтиках хлеба

Это действительно идеальное сочетание – легкая терпкость томатного супа и насыщенный сливочный вкус жаренной моцареллы. Такой набор для вечернего приема пищи подойдет для тех, кто любит ужин быстрый и легкий.

Авторы рецепта предлагают использовать орегано, именно эта специя подчеркивает вкус как супа, так и горячих сырных бутербродов.

Рецепт томатного супа и жареной моцареллы / Фото: cooking.nytimes.com

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Томатный суп и жаренная моцарелла

Ингредиенты:

  • 1 банка томатов в собственном соку или 350 г свежих томатов;
  • 200 мл куриного или овощного бульона;
  • 1 луковица, крупно нарезанная;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. сахара;
  • орегано, соль и перец.

Для жаренной моцареллы:

  • майонез;
  • 8 ломтиков хлеба, без корки;
  • 200 г тертой моцареллы;
  • 70 г сливочного масла;
  • орегано.

Как приготовить:

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  1. Для супа измельчить помидоры в собственном соку. Свежие бланшировать и тоже измельчить. Вылейте в кастрюлю с бульоном.
  2. Добавьте лук, масло, орегано и сахар, обильно приправив солью и перцем. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 15-20 минут.
  3. Для бутербродов намажьте тонкий слой майонеза на одной стороне каждого ломтика хлеба и равномерно посыпьте сыром и небольшим количеством орегано. Сверху выложите ломтики без сыра майонезом вниз.
  4. Обжарьте бутерброды на сливочном масле со всех сторон по 2-3 минуты.
  5. Тщательно измельчите томатный суп блендером до состояния пюре, добавьте соль и перец. Подавайте вместе с жаренной моцареллой.

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