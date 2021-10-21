Томатный суп и нежная жареная моцарелла – идеальное сочетание для легкого ужина

Это действительно идеальное сочетание – легкая терпкость томатного супа и насыщенный сливочный вкус жаренной моцареллы. Такой набор для вечернего приема пищи подойдет для тех, кто любит ужин быстрый и легкий.
Авторы рецепта предлагают использовать орегано, именно эта специя подчеркивает вкус как супа, так и горячих сырных бутербродов.
Рецепт томатного супа и жареной моцареллы / Фото: cooking.nytimes.com
Томатный суп и жаренная моцарелла
Ингредиенты:
- 1 банка томатов в собственном соку или 350 г свежих томатов;
- 200 мл куриного или овощного бульона;
- 1 луковица, крупно нарезанная;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ч. л. сахара;
- орегано, соль и перец.
Для жаренной моцареллы:
- майонез;
- 8 ломтиков хлеба, без корки;
- 200 г тертой моцареллы;
- 70 г сливочного масла;
- орегано.
Как приготовить:
- Для супа измельчить помидоры в собственном соку. Свежие бланшировать и тоже измельчить. Вылейте в кастрюлю с бульоном.
- Добавьте лук, масло, орегано и сахар, обильно приправив солью и перцем. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 15-20 минут.
- Для бутербродов намажьте тонкий слой майонеза на одной стороне каждого ломтика хлеба и равномерно посыпьте сыром и небольшим количеством орегано. Сверху выложите ломтики без сыра майонезом вниз.
- Обжарьте бутерброды на сливочном масле со всех сторон по 2-3 минуты.
- Тщательно измельчите томатный суп блендером до состояния пюре, добавьте соль и перец. Подавайте вместе с жаренной моцареллой.