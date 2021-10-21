Томатний суп і ніжна смажена моцарела – ідеальне поєднання для легкої вечері

Це справді ідеальне поєднання – легка терпкість томатного супу і насичений вершковий смак смаженої моцарели. Такий набір для вечірнього прийому їжі підійде для тих, хто любить вечерю швидку та легку.

Автори рецепта пропонують використовувати орегано, саме ця спеція підкреслює смак як супу, так і гарячих сирних бутербродів.

Рецепт томатного супу і смаженої моцарели / Фото: cooking.nytimes.com

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Томатний суп і смажена моцарела

Інгредієнти:

1 б. томатів у власному соку або 350 г свіжих томатів;

200 мл курячого або овочевого бульйону;

1 цибулина, крупно нарізана;

50 г вершкового масла;

1 ч. л. цукру;

Орегано, сіль і перець.

Для смаженої моцарели:

Майонез;

8 скибочок хліба, без кірки;

200 г тертої моцарели;

70 г вершкового масла;

Орегано.

Як приготувати:

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