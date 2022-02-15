"Тревожный чемоданчик": какие продукты нужно брать, а что стоит оставить

Сегодня рекомендаций и методичек по поводу "тревожного чемоданчика или рюкзака" и их содержимого десятки.

Мы рассказывали, что обязательно должно быть из вещей первой необходимости, теперь не менее важное – продукты.

Какие продукты нужно собрать в "тревожный чемоданчик" / Фото: Коллаж: Сегодня

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Нужно понимать, что приготовить еду в экстренных ситуациях мало получится, поэтому крупы все-таки брать не стоит.

А вот консервы, супы и каши быстрого приготовления – подходят.

Итак, что нужно взять с собой в "тревожный чемоданчик", а что очевидно будет лишним – ниже.

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Продукты, которые нужно положить в "тревожный чемоданчик"

Вода

Воды в "тревожном чемоданчике" должно быть как можно больше / Фото: Pixabay

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Ее должно быть максимально много. Столько, сколько сможете унести. Эксперты советуют время от времени обогащать ее кислородом.

То есть открывать крышку и переливать из одной бутылки в другую.

Воду для "тревожного чемоданчика" нужно хранить в темном прохладном месте.

Соль (совсем немного)

Если берете соль, то она должна быть в герметичной упаковке / Фото: Pinterest

В обычное время мы можем максимально от нее отказываться, в экстремальных ситуациях соль должна быть.

Этот продукт быстро впитывает в себя влагу, подумайте над герметичной упаковкой для нее.

Супы и каши быстрого приготовления

В "чемоданчике" должны быть супы и каши быстрого приготовления / Фото: freepik.com

Сейчас ассортимент этих продуктов широкий. Что касается каш быстрого приготовления, то старайтесь выбирать с минимальным количеством подсластителей.

Мясные и овощные консервы с большим количеством жидкости

Обращайте внимание на сроки хранения консервов / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

Это не только разного вида тушенка, но и консервированные овощные смеси.

Хоть срок хранения этих продуктов и достаточно долгий, постарайтесь купить с максимальным.

Сухофрукты, орехи

Сухофрукты и орехи очень питательны / Фото: freepik.com

Они сравнительно легкие и питательные. Не обязательны экзотические орехи, грецкие ничем не хуже.

Чай, кофе, сухое молоко

Возьмите сухое молоко, если пьете кофе и чай с обычным молоком / Фото: pexels.com

С этими продуктами нужно быть острожными. Как бы мы не относились к растворимому кофе и фасованному в пакетики чаю, они все же практичней.

Что касается сухого молока, то оно заменит обычное, если привыкли пить с ним горячие напитки.

Сыр в плотной парафиновой корке

Сыр должен быть в парафиновой корке / Фото: Pinterest

Такой сыр хранится чуть дольше другого. Но брать его много необязательно, а если он и есть, то съесть его нужно как можно быстрее.

Сухари, сушки, хлебцы

Хлебцы заменят ненужную сдобу и хлеб / Фото: freepik.com

Самые обычные без усилителей вкуса и ароматизаторов. Пресные хлебцы будут отличной заменой хлебу.

Вяленое мясо

Можно взять немного мясных вяленых продуктов / Фото: freepik.com

Его тоже можно взять при большом желании. Но стоит помнить, что подобные продукты очень соленые, будут требовать много воды.

Что будет лишним в "тревожном чемоданчике"