"Тривожна валізка": які продукти потрібно брати, а що варто залишити

Сьогодні рекомендацій та методик з приводу "тривожної валізки або рюкзака" та їхнього вмісту десятки.

Ми розповідали, що обов'язково має бути з речей першої необхідності, тепер не менш важливе – продукти.

Які продукти потрібно зібрати в "тривожну валізку" / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Потрібно розуміти, що приготувати їжу в екстрених ситуаціях мало вдасться, тому крупи все-таки брати не варто.

А ось консерви, супи та каші швидкого приготування – підходять.

Отже, що треба взяти із собою в "тривожну валізку", а що очевидно буде зайвим – нижче.

Реклама

Продукти, які потрібно покласти в "тривожну валізку"

Вода

Води в "тривожній валізці" має бути якнайбільше / Фото: Pixabay

Її має бути максимально багато. Стільки, скільки зможете забрати. Експерти радять час від часу збагачувати її киснем.

Реклама

Тобто відкривати кришку та переливати з однієї пляшки в іншу.

Воду для "тривожної валізки" потрібно зберігати в темному прохолодному місці.

Сіль (зовсім трохи)

Якщо берете сіль, то вона має бути в герметичній упаковці / Фото: Pinterest

У звичайний час ми можемо максимально від неї відмовлятися, в екстремальних ситуаціях сіль має бути.

Цей продукт швидко вбирає в себе вологу, подумайте над герметичною упаковкою для неї.

Супи та каші швидкого приготування

У "валізі" мають бути супи і каші швидкого приготування / Фото: freepik.com

Зараз асортименти цих продуктів широкий. Щодо каш швидкого приготування, то намагайтеся вибирати з мінімальною кількістю підсолоджувачів.

М'ясні та овочеві консерви з великою кількістю рідини

Звертайте увагу на термін зберігання консервів / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

Це не лише різного виду тушонка, а й консервовані овочеві суміші.

Хоча термін зберігання цих продуктів досить довгий, постарайтеся купити з максимальним.

Сухофрукти, горіхи

Сухофрукти та горіхи дуже поживні / Фото: freepik.com

Вони порівняно легкі та поживні. Не обов'язкові екзотичні горіхи, волоські нічим не гірші.

Чай, кава, сухе молоко

Візьміть сухе молоко, якщо п'єте каву та чай зі звичайним молоком / Фото: pexels.com

З цими продуктами слід бути обережними. Як би ми не ставилися до розчинної кави і фасованого в пакетики чаю, вони все ж таки практичніші.

Щодо сухого молока, воно замінить звичайне, якщо звикли пити з ним гарячі напої.

Сир у щільній парафіновій кірці

Сир має бути в парафіновій кірці / Фото: Pinterest

Такий сир зберігається трохи довше за інший. Але брати його багато необов'язково, а якщо він і є, то з'їсти його треба якнайшвидше.

Сухарі, сушка, хлібці

Хлібці замінять непотрібну здобу та хліб / Фото: freepik.com

Найпростіші без підсилювачів смаку та ароматизаторів. Прісні хлібці будуть чудовою заміною хлібу.

В'ялене м'ясо

Можна взяти трохи м'ясних в'ялених продуктів / Фото: freepik.com

Його теж можна взяти, якщо дуже хочеться. Але варто пам'ятати, що подібні продукти дуже солоні та вимагатимуть багато води.

Що буде зайвим у "тривожній валізці"