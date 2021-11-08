Трубочки из пюре в кунжуте – классная альтернатива жареной картошке

Обычно, когда остается несъеденная картошка, ее можно творчески переработать и приготовить что-то вкусное. Но есть большая вероятность, что для этих трубочек из картофельного пюре у вас всегда оно будет.
Автор рецепта VARGASABOR предлагает их готовить в сотейнике с растительным маслом. В результате вы получите или гарнир, или самостоятельное интересное блюдо.
Хрустящие трубочки из картофельного пюре / Фото: VARGASABOR
Трубочки из картофельного пюре
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Кукурузный крахмал – 4-5 ст. л.
- Кунжут
- Растительное масло
Как приготовить:
- Картофель почистить и отварить. Размять в пюре и добавить специи.
- Всыпать крахмал и тщательно перемешать.
- Разделить на равные части, скатать в трубочки и обвалять в кунжуте.
- Обжарить в сотейнике в растительном масле, выложить на бумажные полотенца.