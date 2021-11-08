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Трубочки из пюре в кунжуте – классная альтернатива жареной картошке

Ирина Маслова
8 ноября, 18:50
Этот рецепт обязательно оценят те, кто любит жареную картошку. Нужно приготовить пюре, добавить специи, сформировать трубочки и обжарить в растительном масле

Обычно, когда остается несъеденная картошка, ее можно творчески переработать и приготовить что-то вкусное. Но есть большая вероятность, что для этих трубочек из картофельного пюре у вас всегда оно будет.

Автор рецепта VARGASABOR предлагает их готовить в сотейнике с растительным маслом. В результате вы получите или гарнир, или самостоятельное интересное блюдо.

Хрустящие трубочки из картофельного пюре / Фото: VARGASABOR

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Трубочки из картофельного пюре

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Кукурузный крахмал – 4-5 ст. л.
  • Кунжут
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Картофель почистить и отварить. Размять в пюре и добавить специи.
  2. Всыпать крахмал и тщательно перемешать.
  3. Разделить на равные части, скатать в трубочки и обвалять в кунжуте.
  4. Обжарить в сотейнике в растительном масле, выложить на бумажные полотенца.