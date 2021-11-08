Трубочки з пюре в кунжуті – класна альтернатива смаженій картоплі

Зазвичай, коли залишається нез'їдена картопля, її можна творчо переробити та приготувати щось смачне. Але є велика ймовірність, що для цих трубочок з картопляного пюре у вас завжди воно буде.
Авторка рецепта VARGASABOR пропонує їх готувати в сотейнику з олією. У результаті ви отримаєте або гарнір, або самостійну цікаву страву.
Хрумкі трубочки з картопляного пюре / Фото: VARGASABOR
Трубочки з картопляного пюре
Інгредієнти:
- Картопля – 500 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
- Кукурудзяний крохмаль – 4-5 ст. л.
- Кунжут
- Олія
Як приготувати:
- Картоплю почистити та відварити. Розім'яти в пюре та додати спеції.
- Всипати крохмаль і ретельно перемішати.
- Розділити на рівні частини, скачати в трубочки і обваляти в кунжуті.
- Обсмажити в сотейнику в олії, викласти на паперові рушники.