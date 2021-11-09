Турецкий пирог без грамма теста – нужны картофель, фарш и твердый сыр

Если вы любите сытные пироги, сейчас речь не идет о сладких, то этот турецкий пирог – действительно находка. В нем нет ни грамма муки, всю функцию теста выполняет картофельное пюре.

В пироге от GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ используется фарш, болгарский перец разных цветов, а запекается он под сырной корочкой.

Турецкий пирог без теста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ

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Турецкий пирог без теста

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля;

20 мл молока;

3 яйца;

70 г сливочного масла;

400 г фарша;

по 1 шт. лук, красный и желтый болгарский перец;

по 1 ч. л. соли, перца, красного перца;

150 г твердого сыра;

помидоры черри.

Как приготовить: