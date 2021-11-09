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Турецкий пирог без грамма теста – нужны картофель, фарш и твердый сыр

Ирина Маслова
9 ноября, 18:02
Роль теста досталась картофелю. В качестве начинки – любой фарш, болгарский перец разных цветов, это все предварительно обжаривается. Пирог запекается под слоем твердого тертого сыра

Если вы любите сытные пироги, сейчас речь не идет о сладких, то этот турецкий пирог – действительно находка. В нем нет ни грамма муки, всю функцию теста выполняет картофельное пюре.

В пироге от GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ используется фарш, болгарский перец разных цветов, а запекается он под сырной корочкой.

Турецкий пирог без теста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ

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Турецкий пирог без теста

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля;
  • 20 мл молока;
  • 3 яйца;
  • 70 г сливочного масла;
  • 400 г фарша;
  • по 1 шт. лук, красный и желтый болгарский перец;
  • по 1 ч. л. соли, перца, красного перца;
  • 150 г твердого сыра;
  • помидоры черри.

Как приготовить:

  1. Пока картофель варится, обжарить фарш с крупно нарезанным луком и всеми перцами. Добавить специи, соль, перец. Готовить около 5 минут.
  2. В картофель добавить яйца, сливочное масло и соль, измельчить в пюре.
  3. В глубокую форму выложить половину пюре. На него распределить фарш с овощами и накрыть остальным пюре.
  4. Посыпать тертым сыром, выложить черри. Запекать при 180 градусах 20-25 минут.