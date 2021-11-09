Турецкий пирог без грамма теста – нужны картофель, фарш и твердый сыр

Если вы любите сытные пироги, сейчас речь не идет о сладких, то этот турецкий пирог – действительно находка. В нем нет ни грамма муки, всю функцию теста выполняет картофельное пюре.
В пироге от GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ используется фарш, болгарский перец разных цветов, а запекается он под сырной корочкой.
Турецкий пирог без теста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ
Турецкий пирог без теста
Ингредиенты:
- 1,5 кг картофеля;
- 20 мл молока;
- 3 яйца;
- 70 г сливочного масла;
- 400 г фарша;
- по 1 шт. лук, красный и желтый болгарский перец;
- по 1 ч. л. соли, перца, красного перца;
- 150 г твердого сыра;
- помидоры черри.
Как приготовить:
- Пока картофель варится, обжарить фарш с крупно нарезанным луком и всеми перцами. Добавить специи, соль, перец. Готовить около 5 минут.
- В картофель добавить яйца, сливочное масло и соль, измельчить в пюре.
- В глубокую форму выложить половину пюре. На него распределить фарш с овощами и накрыть остальным пюре.
- Посыпать тертым сыром, выложить черри. Запекать при 180 градусах 20-25 минут.