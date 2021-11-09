Турецький пиріг без грама тіста – потрібні картопля, фарш і твердий сир

Якщо ви любите ситні пироги, зараз не йдеться про солодкі, то цей турецький пиріг – справжня знахідка. У ньому немає жодного грама борошна, функцію тіста виконує картопляне пюре.
У пирозі від GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ використовується фарш, болгарський перець різних кольорів, а запікається він під сирною скоринкою.
Турецький пиріг без тіста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ
Турецький пиріг без тіста
Інгредієнти:
- 1,5 кг картоплі;
- 20 мл молока;
- 3 яйця;
- 70 г вершкового масла;
- 400 г фаршу;
- по 1 шт. цибуля, червоний та жовтий болгарський перець;
- по 1 ч. л. солі, перцю, червоного перцю;
- 150 г твердого сиру;
- помідори чері.
Як приготувати:
- Поки картопля вариться, обсмажити фарш із крупно нарізаною цибулею та всіма перцями. Додати спеції, сіль, перець. Готувати близько 5 хвилин.
- У картоплю додати яйця, вершкове масло та сіль, подрібнити в пюре.
- У глибоку форму викласти половину пюре. На нього розподілити фарш з овочами та накрити рештою пюре.
- Посипати тертим сиром, викласти чері. Запікати за 180 градусів 20-25 хвилин.