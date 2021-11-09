Турецький пиріг без грама тіста – потрібні картопля, фарш і твердий сир

Якщо ви любите ситні пироги, зараз не йдеться про солодкі, то цей турецький пиріг – справжня знахідка. У ньому немає жодного грама борошна, функцію тіста виконує картопляне пюре.

У пирозі від GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ використовується фарш, болгарський перець різних кольорів, а запікається він під сирною скоринкою.

Турецький пиріг без тіста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ

Реклама

Турецький пиріг без тіста

Інгредієнти:

1,5 кг картоплі;

20 мл молока;

3 яйця;

70 г вершкового масла;

400 г фаршу;

по 1 шт. цибуля, червоний та жовтий болгарський перець;

по 1 ч. л. солі, перцю, червоного перцю;

150 г твердого сиру;

помідори чері.

Як приготувати: