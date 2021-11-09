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Турецький пиріг без грама тіста – потрібні картопля, фарш і твердий сир

Ірина Маслова
9 листопада, 18:02
Роль тіста дісталася картоплі. У якості начинки – будь-який фарш, болгарський перець різних кольорів, це все попередньо обсмажується. Пиріг запікається під шаром твердого тертого сиру

Якщо ви любите ситні пироги, зараз не йдеться про солодкі, то цей турецький пиріг – справжня знахідка. У ньому немає жодного грама борошна, функцію тіста виконує картопляне пюре.

У пирозі від GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ використовується фарш, болгарський перець різних кольорів, а запікається він під сирною скоринкою.

Турецький пиріг без тіста / Фото: GÜLSÜMÜN SARAYI LEZZETLİ YEMEK TARİFLERİ

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Турецький пиріг без тіста

Інгредієнти:

  • 1,5 кг картоплі;
  • 20 мл молока;
  • 3 яйця;
  • 70 г вершкового масла;
  • 400 г фаршу;
  • по 1 шт. цибуля, червоний та жовтий болгарський перець;
  • по 1 ч. л. солі, перцю, червоного перцю;
  • 150 г твердого сиру;
  • помідори чері.

Як приготувати:

  1. Поки картопля вариться, обсмажити фарш із крупно нарізаною цибулею та всіма перцями. Додати спеції, сіль, перець. Готувати близько 5 хвилин.
  2. У картоплю додати яйця, вершкове масло та сіль, подрібнити в пюре.
  3. У глибоку форму викласти половину пюре. На нього розподілити фарш з овочами та накрити рештою пюре.
  4. Посипати тертим сиром, викласти чері. Запікати за 180 градусів 20-25 хвилин.