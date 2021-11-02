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Рецепт творожного суфле с тыквой, которое украсит завтрак

Ирина Маслова
2 ноября, 07:01
Сухой творог стоит перетереть через сито, так он лучше соединится с тыквенным пюре. Для суфле понадобится немного молока и сливок. Есть его лучше горячим

Почему суфле удобно утром? Потому что готовится быстро и из продуктов, которые практически всегда есть в доме. Мы рассказывали, как приготовить суфле с тремя разными видами сыра, теперь настала очередь о творожно-тыквенного.

На замес теста нужно 15-20 минут, выпекается оно примерно еще столько же. Творог должен быть максимально сухим и протертым через сито, сочности ему придаст тыквенное пюре.

Творожное суфле с тыквой / Фото: instagram.com/evseev7236/

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Автор этого суфле – evseev7236 – советует есть его горячим. Холодное оно больше похоже на запеканку.

Творожное суфле с тыквой

Ингредиенты:

  • Творог (5-20%) – 500 г
  • Тыквенное пюре – 250 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 60 г
  • Сливки (от 20%) – 125 г
  • Молоко – 125 г
  • Крахмал кукурузный – 25 г
  • Ванильная эссенция – половина ч. л.
  • Соль щепотка

Как приготовить:

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  1. Духовку разогреть до 180 градусов.
  2. Творог (сухой, без лишней жидкости) протереть через сито или пробить блендером до однородности. Белки отделить от желтков.
  3. К творогу добавить желтки, сливки, молоко, пюре, крахмал и ванильную эссенцию.
  4. Взбить белки с сахаром и щепоткой соли до мягких пиков.
  5. При помощи лопатки аккуратно, сверху вниз, вмешать белки в творожную массу. Формочки смазать сливочным маслом.
  6. Разлить творожную массу по формочкам, поставить на противень.
  7. В противень налить немного горячей воды и выпекать примерно 25 минут.
  8. Духовку выключить, оставить в ней суфле на 3-4 минуты, затем подавать.