Рецепт сирного суфле з гарбузом, яке прикрасить сніданок

Чому суфле зручне вранці? Тому що готується швидко та з продуктів, які практично завжди є в домі. Ми розповідали, як приготувати суфле з трьома різними видами сиру, тепер настала черга сирно-гарбузового.
На заміс тіста потрібно 15-20 хвилин, випікається воно ще стільки ж. Сир має бути максимально сухим і протертим через сито, соковитості йому надасть гарбузове пюре.
Сирне суфле з гарбузом / Фото: instagram.com/evseev7236/
Автор цього суфле – evseev7236 – радить їсти його гарячим. Холодне воно більше схоже на запіканку.
Сирне суфле з гарбузом
Інгредієнти:
- Сир (5-20%) – 500 г
- Гарбузове пюре – 250 г
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 60 г
- Вершки (від 20%) – 125 г
- Молоко – 125 г
- Крохмаль кукурудзяний – 25 г
- Ванільна есенція – половина ч. л.
- Сіль – щіпка
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Сир (сухий, без зайвої рідини) протерти через сито або пробити блендером до однорідності. Білки відокремити від жовтків.
- До сиру додати жовтки, вершки, молоко, пюре, крохмаль та ванільну есенцію.
- Збити білки з цукром і щіпкою солі до м'яких піків.
- За допомогою лопатки акуратно, зверху донизу, вмішати білки в сирну масу. Форми змастити вершковим маслом.
- Розлити сирну масу по формах, поставити їх на деко.
- У деко налити трохи гарячої води і випікати приблизно 25 хвилин.
- Духовку вимкнути, залишити в ній суфле на 3-4 хвилини, потім подавати.