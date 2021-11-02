Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Рецепт сирного суфле з гарбузом, яке прикрасить сніданок

Ірина Маслова
2 листопада, 07:01
Сухий сир варто перетерти через сито, так він краще з'єднається з гарбузовим пюре. Для суфле знадобиться трохи молока та вершків. Їсти його краще гарячим

Чому суфле зручне вранці? Тому що готується швидко та з продуктів, які практично завжди є в домі. Ми розповідали, як приготувати суфле з трьома різними видами сиру, тепер настала черга сирно-гарбузового.

На заміс тіста потрібно 15-20 хвилин, випікається воно ще стільки ж. Сир має бути максимально сухим і протертим через сито, соковитості йому надасть гарбузове пюре.

Сирне суфле з гарбузом / Фото: instagram.com/evseev7236/

Реклама

Автор цього суфле – evseev7236 – радить їсти його гарячим. Холодне воно більше схоже на запіканку.

Сирне суфле з гарбузом

Інгредієнти:

  • Сир (5-20%) – 500 г
  • Гарбузове пюре – 250 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор – 60 г
  • Вершки (від 20%) – 125 г
  • Молоко – 125 г
  • Крохмаль кукурудзяний – 25 г
  • Ванільна есенція – половина ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

Реклама
  1. Духовку розігріти до 180 градусів.
  2. Сир (сухий, без зайвої рідини) протерти через сито або пробити блендером до однорідності. Білки відокремити від жовтків.
  3. До сиру додати жовтки, вершки, молоко, пюре, крохмаль та ванільну есенцію.
  4. Збити білки з цукром і щіпкою солі до м'яких піків.
  5. За допомогою лопатки акуратно, зверху донизу, вмішати білки в сирну масу. Форми змастити вершковим маслом.
  6. Розлити сирну масу по формах, поставити їх на деко.
  7. У деко налити трохи гарячої води і випікати приблизно 25 хвилин.
  8. Духовку вимкнути, залишити в ній суфле на 3-4 хвилини, потім подавати.