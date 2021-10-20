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Творожный магкейк с бананом – рецепт низкокалорийного десерта за 15 минут

Ирина Маслова
20 октября, 11:39
Магкейки – это быстрые десерты, которые готовятся в микроволновке. В этом рецепте используется рисовая мука, вместо сахара – любой подсластитель, например, мед

Что важно в любых домашних десертах? Это минимальное время, которое тратится на их приготовление, любимые составляющие и невероятный в плане текстуры и вкуса результат. Идеальны для этого творожные магкейки.

Авторы рецепта выступают за здоровый образ жизни и предлагают приготовить его с бананом без добавления сахара или заменить его подсластителем. В общем, все, где к творогу добавляется банан, – беспроигрышный вариант.

Творожный магкейк с бананом / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

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Творожный магкейк с бананом

Ингредиенты:

  • яйцо;
  • 100 г мягкий творог;
  • половина банана;
  • 2 ст. л рисовая мука;
  • по 1 ч. л. какао, кокосовая стружка;
  • 1/2 ч. л. разрыхлитель;
  • подсластитель – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Соединить творог, измельченный банан, яйцо, разрыхлитель и подсластитель.
  2. Разделить тесто на две части, в одну добавить какао и кокосовую стружку.
  3. Выложить слоями в кружку и готовить в микроволновке 3-5 минут на полной мощности.

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