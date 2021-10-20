Сирний магкейк з бананом – рецепт низькокалорійного десерту за 15 хвилин

Що важливо в будь-яких домашніх десертах? Це мінімальний час, який витрачається на їхнє приготування, улюблені складові та неймовірний у плані текстури й смаку результат. Ідеальні для цього сирні магкейки.

Автори рецепта виступають за здоровий спосіб життя і пропонують приготувати його з бананом без додавання цукру або замінити його підсолоджувачем. Словом, усе, де до сиру додається банан, – безпрограшний варіянт.

Сирний магкейк з бананом / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

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Сирний магкейк з бананом

Інгредієнти:

яйце;

100 г м'який сир;

половина банана;

2 ст. л рисове борошно;

по 1 ч. л. какао, кокосова стружка;

1/2 ч. л. розпушувач;

підсолоджувач – за смаком.

Як приготувати: