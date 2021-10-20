Сирний магкейк з бананом – рецепт низькокалорійного десерту за 15 хвилин

Що важливо в будь-яких домашніх десертах? Це мінімальний час, який витрачається на їхнє приготування, улюблені складові та неймовірний у плані текстури й смаку результат. Ідеальні для цього сирні магкейки.
Автори рецепта виступають за здоровий спосіб життя і пропонують приготувати його з бананом без додавання цукру або замінити його підсолоджувачем. Словом, усе, де до сиру додається банан, – безпрограшний варіянт.
Сирний магкейк з бананом / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/
Сирний магкейк з бананом
Інгредієнти:
- яйце;
- 100 г м'який сир;
- половина банана;
- 2 ст. л рисове борошно;
- по 1 ч. л. какао, кокосова стружка;
- 1/2 ч. л. розпушувач;
- підсолоджувач – за смаком.
Як приготувати:
- З'єднати сир, подрібнений банан, яйце, розпушувач і підсолоджувач.
- Розділити тісто на дві частини, в одну додати какао і кокосову стружку.
- Викласти шарами в чашку та готувати в мікрохвильовці 3-5 хвилин на повній потужності.