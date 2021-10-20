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Сирний магкейк з бананом – рецепт низькокалорійного десерту за 15 хвилин

Ірина Маслова
20 жовтня, 11:39
Магкейки – це швидкі десерти, які готуються в мікрохвильовці. У цьому рецепті використовується рисове борошно, замість цукру – будь-який підсолоджувач, наприклад, мед

Що важливо в будь-яких домашніх десертах? Це мінімальний час, який витрачається на їхнє приготування, улюблені складові та неймовірний у плані текстури й смаку результат. Ідеальні для цього сирні магкейки.

Автори рецепта виступають за здоровий спосіб життя і пропонують приготувати його з бананом без додавання цукру або замінити його підсолоджувачем. Словом, усе, де до сиру додається банан, – безпрограшний варіянт.

Сирний магкейк з бананом / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

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Сирний магкейк з бананом

Інгредієнти:

  • яйце;
  • 100 г м'який сир;
  • половина банана;
  • 2 ст. л рисове борошно;
  • по 1 ч. л. какао, кокосова стружка;
  • 1/2 ч. л. розпушувач;
  • підсолоджувач – за смаком.

Як приготувати:

  1. З'єднати сир, подрібнений банан, яйце, розпушувач і підсолоджувач.
  2. Розділити тісто на дві частини, в одну додати какао і кокосову стружку.
  3. Викласти шарами в чашку та готувати в мікрохвильовці 3-5 хвилин на повній потужності.

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