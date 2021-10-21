Тыквенные блины с творогом – рецепт к завтраку от Лизы Глинской

Там, где есть тыква, будет особенный вкус и неповторимый цвет. Мы рассказывали, какие оладьи можно испечь с тыквенным пюре, теперь узнаем, какой рецепт, на этот раз блинов с начинкой из творога со сметаной, предлагает Лиза Глинская.

Пюре можно приготовить заранее, а можно непосредственно перед тем, как начнете жарить блины. Тыква варится 15-20 минут, затем ее нужно перебить в блендере.

Тыквенные блины от Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

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Тыквенные блины⁣

Ингредиенты:

200 г готового тыквенного пюре;⁣

250 мл молока;⁣

150 г яйца (2-3 шт.);⁣

30 г сахара; ⁣

30 мл растительного масла без запаха или сливочного масла; ⁣

щепотка соли⁣;

80-100 г муки.

⁣Творожная начинка:⁣

300 г творога (жирность от 5%)⁣;

100 г сметаны (жирность 15%)⁣.

Как приготовить:

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