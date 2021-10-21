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Тыквенные блины с творогом – рецепт к завтраку от Лизы Глинской

Ирина Маслова
21 октября, 07:01
Эти красивые блины обязательно украсят утренний стол и вам захочется запастись тыквенным пюре, чтобы готовить их чаще. Для начинки нужны творог и сметана

Там, где есть тыква, будет особенный вкус и неповторимый цвет. Мы рассказывали, какие оладьи можно испечь с тыквенным пюре, теперь узнаем, какой рецепт, на этот раз блинов с начинкой из творога со сметаной, предлагает Лиза Глинская.

Пюре можно приготовить заранее, а можно непосредственно перед тем, как начнете жарить блины. Тыква варится 15-20 минут, затем ее нужно перебить в блендере.

Тыквенные блины от Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

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Тыквенные блины⁣

Ингредиенты:

  • 200 г готового тыквенного пюре;⁣
  • 250 мл молока;⁣
  • 150 г яйца (2-3 шт.);⁣
  • 30 г сахара; ⁣
  • 30 мл растительного масла без запаха или сливочного масла; ⁣
  • щепотка соли⁣;
  • 80-100 г муки.

Творожная начинка:⁣

  • 300 г творога (жирность от 5%)⁣;
  • 100 г сметаны (жирность 15%)⁣.

Как приготовить:

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  1. ⁣Отварите кусочки очищенной тыквы до мягкости в течение 15 минут. Взбейте блендером.
  2. Соедините яйца с сахаром и пюре, перемешайте. Добавьте муку, соль и снова перемешайте.
  3. Влейте в тесто теплое молоко и горячее сливочное масло. Хорошо перемешайте.
  4. Жарить блины с двух сторон по одной минуте.
  5. Для творожной начинки перебейте творог со сметаной погружным блендером до однородной консистенции.⁣
  6. Выложите начинку на блины и сверните в трубочку.

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