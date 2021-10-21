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Гарбузові млинці з сиром – рецепт на сніданок від Лізи Глінської

Ірина Маслова
21 жовтня, 07:01
Ці гарні млинці обов'язково прикрасять ранковий стіл і вам захочеться запастися гарбузовим пюре, щоб готувати їх частіше. Для начинки потрібні сир і сметана

Там, де є гарбуз, буде особливий смак і неповторний колір. Ми розповідали, які оладки можна спекти з гарбузовим пюре, тепер дізнаємося, який рецепт, цього разу млинців із начинкою із сиру зі сметаною, пропонує Ліза Глінська.

Пюре можна приготувати заздалегідь, а можна безпосередньо перед тим, як почнете смажити млинці. Гарбуз вариться 15-20 хвилин, потім його потрібно перебити в блендері.

Гарбузові млинці від Лізи Глінської / Фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

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Гарбузові млинці

Інгредієнти:

  • 200 г готового гарбузового пюре; ⁣
  • 250 мл молока; ⁣
  • 150 г яйця (2-3 шт.); ⁣
  • 30 г цукру; ⁣
  • 30 мл олії без запаху або вершкового масла; ⁣
  • щіпка солі⁣;
  • 80-100 г борошна.

Сирна начинка: ⁣

  • 300 г сиру (жирність від 5%)⁣;
  • 100 г сметани (жирність 15%)⁣.

Як приготувати:

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  1. Відваріть шматочки очищеного гарбуза до м'якості впродовж 15 хвилин. Збийте блендером.
  2. З'єднайте яйця з цукром і пюре, перемішайте. Додайте борошно, сіль і знову перемішайте.
  3. Влийте в тісто тепле молоко і гаряче вершкове масло. Добре перемішайте.
  4. Смажити млинці з двох боків по одній хвилині.
  5. Для сирної начинки перебийте сир зі сметаною занурювальним блендером до однорідної консістенціі.⁣
  6. Викладіть начинку на млинці та загорніть у трубочку.

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