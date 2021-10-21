Гарбузові млинці з сиром – рецепт на сніданок від Лізи Глінської

Там, де є гарбуз, буде особливий смак і неповторний колір. Ми розповідали, які оладки можна спекти з гарбузовим пюре, тепер дізнаємося, який рецепт, цього разу млинців із начинкою із сиру зі сметаною, пропонує Ліза Глінська.

Пюре можна приготувати заздалегідь, а можна безпосередньо перед тим, як почнете смажити млинці. Гарбуз вариться 15-20 хвилин, потім його потрібно перебити в блендері.

Гарбузові млинці від Лізи Глінської / Фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

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Гарбузові млинці

Інгредієнти:

200 г готового гарбузового пюре; ⁣

250 мл молока; ⁣

150 г яйця (2-3 шт.); ⁣

30 г цукру; ⁣

30 мл олії без запаху або вершкового масла; ⁣

щіпка солі⁣;

80-100 г борошна.

⁣ Сирна начинка: ⁣

300 г сиру (жирність від 5%)⁣;

100 г сметани (жирність 15%)⁣.

Як приготувати:

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