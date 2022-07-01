Ужин "Хозяйка отдыхает" – нужны немного мяса, капуста и сыр (видео)

Мясо в этой запеканке получается сочным, а капуста нежной и мягкой. Она готовится чуть дольше 30 минут, если ищите очень быстрый рецепт, не пропустите ленивый лагман.

Фудблогер Калнина Наталья для своей запеканки взяла говядину, понятно, что мясо может быть любым, только поменяется время приготовления.

Рецепт ленивого ужина "Хозяйка отдыхает" / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

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Постарайтесь нашинковать капусту как можно тоньше, так она будет максимально мягкой и сочной.

Запеканка "Хозяйка отдыхает"

Запеканка "Хозяйка отдыхает" / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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капуста – 500 г;

говядина – 400 г;

морковь, лук – по 1 шт.;

соль, перец;

твердый сыр – 150 г;

сметана – 4-5 ст. л.

Как приготовить:

Говядину нарезать, как на гуляш. Капусту нашинковать. Морковь натереть, лук нарезать. Капусту посолить, поперчить, влить 4 ст. л. растительного масла, перемешать. Форму смазать сливочным маслом. Выложить мясо, поперчить и посолить. Сверху выложить слой лука. Затем – морковь. Выложить капусту. Разровнять и посыпать тертым сыром. Распределить сметану. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.

Как формует запеканку ее автор – смотрите ниже.

Если любите пирожки, но возиться с ними не хочется – есть простой рецепт без лепки.