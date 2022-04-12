Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без выпечки

Жарим до корочки

Ужин за 15 минут

Вкус детства

Чем заменить сливки

На кислом молоке
СЕГОДНЯ Еда

Ленивый лагман за 30 минут – используем тушенку и обычные макароны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 17:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если будете готовить с мясом, то это чуть дольше. Среди овощей есть болгарский перец, морковь и помидоры. Последние можно заменить томатной пастой
Лагман к ужину
Лагман к ужину / Фото: Depositphotos

Очень часто говорят, что лагман, ударение на второй слог, – блюдо казахской кухни. И да, и нет. Сложно спорить, когда речь идет, например, о баурсаках – это традиционная выпечка Казахстана.

А вот лагман известен со времен Шелкового пути и во всех странах, по которым он проходил.

Реклама

Лагман – это длинные мучные изделия. Неважно, как вы их назовете – макароны, лапша или паста. Понятно, что делают их вручную.

Овощи желательно нарезать соломкой, лук – полукольцами. В рецепте от LudaEasyCook Позитивная Кухня используются обычные макароны.

Ленивый лагман

Ленивый лагман
Ленивый лагман / Фото: LudaEasyCook Позитивная Кухня

Реклама

Ингредиенты:

  • тушенка или мясо – 500 г;
  • лук – 3 шт.;
  • морковь;
  • помидоры – 2 шт. или томатная паста 3-5 ст. л.;
  • болгарский перец;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • порошок чили – по вкусу;
  • вермишель или макароны – по вкусу;
  • хмели-сунели, паприка, кориандр, сушеный чеснок, сушеный базилик – по 1 ч. л.;
  • соль, перец.

Невероятно вкусное казахское блюдо нон-палау тоже станет отличным ужином. О его рецепте узнаете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. На разогретом растительном масле обжарить крупно нарезанный лук, измельченный чеснок вместе с порошком чили.
  2. Добавить тушенку или нарезанное мясо с морковью. Добавить все специи, воду, если используете мясо, и готовить на среднем огне до готовности мяса.
  3. Добавить помидоры или пасту, болгарский перец. Тушить 10 минут.
  4. Всыпать макароны и тушить до готовности макарон. Добавить зелень.

Как приготовить ленивый лагман – подробно смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Секреты свежести
Как хранить цветную капусту?
Узнать
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Львам
Узнать блюдо
Контроль качества
Проверить разрыхлитель теста
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашние чипсы
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять