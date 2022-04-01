Пышные баурсаки – как приготовить казахские пончики и рецепт без молока

Они все равно получатся воздушными. Тесту нужно подняться после замеса и отдохнуть немного перед жаркой

Баурсаки - рецепт без молока / Фото: instagram.com/kizdar__alemi

Выпечка, будь она из духовки или со сковороды, без молока возможна. Например, сочная коврижка, она подойдет и тем, кто поститься.

Баурсаки – традиционные казахские пончики, назовем их так. Готовятся на большие праздники и на семейные торжества.

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Они бывают разными – в виде шариков, квадратными и треугольными. Рецептов баурсаков множество, мы предлагаем сделать их без молока и яиц.

Рецепт с казахского канала QYMBATPEN birge.

Баурсаки – рецепт на воде и без яиц

Баурсаки – рецепт на воде / Фото: instagram.com/vkusnyashki_ot_zhanti/

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Ингредиенты:

250 мл теплой воды;

1 ч. л. соли;

по 1 ст. л. дрожжей, растительного масла;

350-400 г муки.

Как сделать сладкие хлебцы, для которых не нужны молоко, яйца и мука, узнаете здесь.

Как приготовить:

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Дрожжи развести в теплой воде, влить растительное масло. Перемешать. Частями добавить муку, перемешивая. Замесить тесто, накрыть и убрать в теплое место до подъема. Смазать руки растительным маслом и обмять тесто. Раскатать в пласт толщиной 1 см. С помощью стакана вырезать заготовки. Накрыть и оставить на 15 минут отдыхать. Жарить в хорошо разогретом масле 3-5 минут. Выложить на салфетку.

Здесь можно посмотреть на весь процесс приготовления баурсаков.