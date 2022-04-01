Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Без майонеза

Чем заменить яйца

Обед за 30 минут

Быстрый десерт

Домашние дрожжи

Как на мангале
СЕГОДНЯ Еда

Пышные баурсаки – как приготовить казахские пончики и рецепт без молока

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 15:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Они все равно получатся воздушными. Тесту нужно подняться после замеса и отдохнуть немного перед жаркой
Баурсаки - рецепт без молока
Баурсаки - рецепт без молока / Фото: instagram.com/kizdar__alemi

Выпечка, будь она из духовки или со сковороды, без молока возможна. Например, сочная коврижка, она подойдет и тем, кто поститься.

Баурсаки – традиционные казахские пончики, назовем их так. Готовятся на большие праздники и на семейные торжества.

Реклама

Они бывают разными – в виде шариков, квадратными и треугольными. Рецептов баурсаков множество, мы предлагаем сделать их без молока и яиц.

Рецепт с казахского канала QYMBATPEN birge.

Баурсаки – рецепт на воде и без яиц

Баурсаки – рецепт на воде
Баурсаки – рецепт на воде / Фото: instagram.com/vkusnyashki_ot_zhanti/

Реклама

Ингредиенты:

  • 250 мл теплой воды;
  • 1 ч. л. соли;
  • по 1 ст. л. дрожжей, растительного масла;
  • 350-400 г муки.

Как сделать сладкие хлебцы, для которых не нужны молоко, яйца и мука, узнаете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Дрожжи развести в теплой воде, влить растительное масло. Перемешать.
  2. Частями добавить муку, перемешивая. Замесить тесто, накрыть и убрать в теплое место до подъема.
  3. Смазать руки растительным маслом и обмять тесто. Раскатать в пласт толщиной 1 см. С помощью стакана вырезать заготовки. Накрыть и оставить на 15 минут отдыхать.
  4. Жарить в хорошо разогретом масле 3-5 минут. Выложить на салфетку.

Здесь можно посмотреть на весь процесс приготовления баурсаков.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Любишь украинскую кухню?
Стародавний рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Тельцам
Узнать блюдо
Секреты свежести
Как хранить брокколи?
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Гамбургер как в McDonalds
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Контроль качества
Проверить творог на свежесть
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять