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Сочная коврижка с орехами – рецепт без молока и яиц

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 марта, 10:28
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Тесто замешивается на сладком компоте или узваре. Изюм и грецкие орехи предварительно замочите в горячей воде, вместо сахара можно взять мед
Коврижка
Коврижка / Фото: Depositphotos

Даже если в доме временно отсутствуют необходимые для выпечки яйца, то драники и без них можно сделать.

Без них можно сделать и эту коврижку. Она замешивается на компоте, узваре или даже разведенным с водой соке.

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При наличии других сухофруктов, кроме изюма, обязательно добавьте и их в тесто.

Коврижка

Коврижка
Коврижка / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • компот – 200 мл;
  • растительное масло – 100 мл;
  • сахар – 100 г;
  • какао – 50 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л. или сода с уксусом;
  • корица – щепотка;
  • грецкие орехи – 100 г;
  • панировочные сухари, изюм – по 50 г;
  • сахарная пудра.

Как испечь коврижку с финиками и хурмой – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 180 градусов.
  2. Муку просеять. Смешать муку, сахар, какао, корицу, разрыхлитель. Добавить компот или узвар, перемешать.
  3. Добавить растительное масло, перемешать. Добавить изюм, перемешать. Тесто получится жидкое, как густая сметана.
  4. Форму для выпечки смазать растительным маслом, посыпать сухарями, залить тесто в форму. Заполнить форму не более чем на 2/3.
  5. Выпекать 40 минут при 180 градусах. Украсить сахарной пудрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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