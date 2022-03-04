Сочная коврижка с орехами – рецепт без молока и яиц

Коврижка / Фото: Depositphotos
Даже если в доме временно отсутствуют необходимые для выпечки яйца, то драники и без них можно сделать.
Без них можно сделать и эту коврижку. Она замешивается на компоте, узваре или даже разведенным с водой соке.
При наличии других сухофруктов, кроме изюма, обязательно добавьте и их в тесто.
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Коврижка
Коврижка / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- компот – 200 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- сахар – 100 г;
- какао – 50 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л. или сода с уксусом;
- корица – щепотка;
- грецкие орехи – 100 г;
- панировочные сухари, изюм – по 50 г;
- сахарная пудра.
Как испечь коврижку с финиками и хурмой – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Муку просеять. Смешать муку, сахар, какао, корицу, разрыхлитель. Добавить компот или узвар, перемешать.
- Добавить растительное масло, перемешать. Добавить изюм, перемешать. Тесто получится жидкое, как густая сметана.
- Форму для выпечки смазать растительным маслом, посыпать сухарями, залить тесто в форму. Заполнить форму не более чем на 2/3.
- Выпекать 40 минут при 180 градусах. Украсить сахарной пудрой.