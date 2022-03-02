Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Без муки и без яиц – как приготовить хрустящие драники

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 14:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы драники получились, тертые лук и картофель нужно процедить и жарить их на большем количестве растительного масла, чем обычно
Драники
Драники / Фото: Depositphotos

Драники – одно из самых любимых нами блюд и может быстро выручить в непростые времена. На Закарпатье готовят панский драник, для него нужны грибы и шкварки.

Рецепт, что ниже, – это максимально бюджетный вариант этого блюда.

Реклама

Лук и картофель натираются на мелкой терке. Причем автор рецепта – Tasty Food – советует сначала натереть именно лук, а потом к нему – картошку. Это не позволит ей потемнеть.

Драники без муки и яиц

Драники без муки и яиц
Драники без муки и яиц / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Реклама
  • картофель – 1 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • соль, перец, растительное масло.

Как приготовить картофельную бабку с сушеными грибами – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Натереть лук, затем – картофель. Соединить и тщательно процедить смесь.
  2. Добавить специи и перемешать.
  3. Разогреть растительное масло и нажарить драники. При жарке каждый раз перемешивать тесто.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять