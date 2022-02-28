Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Картофельная бабка с сушеными грибами – рецепт из кулинарной книги 1982 года

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 08:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В оригинальном рецепте из Молдовы присутствуют сушеные грибы. Особенность – это много репчатого лука. Бабка подается со сметаной или просто так
Картофельная бабка
Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Казалось бы, такой простой корнеплод и очень легкий способ приготовления, а получается действительно очень достойное блюдо. Во Франции есть запеканка тартифлет с сыром и беконом, а в Молдове готовят картофельную бабку.

Публикуем оригинальный рецепт из кулинарной книги от 1982 года. Сушеные грибы рекомендуют замочить на 5-6 часов.

Реклама

Лука тоже много – пять штук на десять картофелин, но именно такими пропорциями и отличается молдавская картофельная бабка.

Картофельная бабка

Картофельная бабка
Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Ингредиенты:

Реклама
  • 10 шт. картофель;
  • 2 ст. л. муки:
  • 2 яйца,
  • 1 ст. л. панировочных сухарей;
  • 5 луковиц;
  • сушеные грибы;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • соль, перец.

Рецепт вкусного ужина из жареной картошки и фарша найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Отварной картофель измельчить в пюре. Добавить яйца, муку, специи, масло и хорошо перемешать.
  2. Грибы замочить, когда разбухнут, нарезать.
  3. Обжарить вместе с нарезанным луком и соединить с пюре.
  4. Форму смазать сливочным маслом, обсыпать сухарями и выложить картофельную массу.
  5. Запекать при 180 градусах до золотистой корочки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять