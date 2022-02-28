Картофельная бабка с сушеными грибами – рецепт из кулинарной книги 1982 года

В оригинальном рецепте из Молдовы присутствуют сушеные грибы. Особенность – это много репчатого лука. Бабка подается со сметаной или просто так

Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Казалось бы, такой простой корнеплод и очень легкий способ приготовления, а получается действительно очень достойное блюдо. Во Франции есть запеканка тартифлет с сыром и беконом, а в Молдове готовят картофельную бабку.

Публикуем оригинальный рецепт из кулинарной книги от 1982 года. Сушеные грибы рекомендуют замочить на 5-6 часов.

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Лука тоже много – пять штук на десять картофелин, но именно такими пропорциями и отличается молдавская картофельная бабка.

Картофельная бабка

Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Ингредиенты:

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10 шт. картофель;

2 ст. л. муки:

2 яйца,

1 ст. л. панировочных сухарей;

5 луковиц;

сушеные грибы;

2 ст. л. сливочного масла;

соль, перец.

Рецепт вкусного ужина из жареной картошки и фарша найдете здесь.

Как приготовить: